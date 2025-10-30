東方神起ユンホが、1stアルバム「I−KNOW」で、ボーイズグループEXOのKAI（カイ）、ガールズグループi−dleのMINNIE（ミンニ）とコラボした。韓国メディアが報じた。

今回のアルバムに収録された「Waterfalls（Feat．カイKAI）」は、別れと懐かしさの感情を叙情的に解きほぐした2000年代感性のR＆Bポップ曲。韓国メディアOSENは30日「別れを恨まず、いつか戻ってくる瞬間を待つという気持ちを歌詞に盛り込み、歌唱に参加したKAIが切実な感情を深く表現し、曲の余韻を倍増させた」と報じた。

また別の新曲「Premium（Feat．ミンニMINNIE）」は、レトロ感性のシンセサイザーとファンキーなリズムベースが魅力的なポップ曲。同メディアは「Waterfallsとペアを成す歌詞は、今が私たちのタイミングというときめきとともに、甘い感情を描き、MINNIEがフィーチャリングで加わり、曲の爽やかさと愛らしい雰囲気を一層極大化させた」と説明した。

アルバム「I−KONW」は、ダブルタイトル曲「Stretch」と「Body Language」を含む、多彩なジャンルの全10曲が収録されている。全体のテーマは「フェイク＆ドキュメンタリー」で、1つのテーマを2つの視線で表現した歌が2曲ずつ、歌詞的にペアリングされている。

新アルバムは、来月5日午後6時に各種音楽サイトで音源が公開され、アルバムも発売される。