女優の藤田朋子（60）が30日までに自身のインスタグラムを更新。ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」での“親子再会”ショットを公開した。

自身のインスタグラムで「と、言うわけで解禁になりました。渡る世間は鬼ばかり令和版」と題してつづり始めた。

「お待たせしました 待っていて下さった方が沢山いらっしゃるドラマであること 幸せです」と感謝した上で、「ほぼ（←ここ大事）ほぼ通常の渡る世間は鬼ばかりですが放送は地上波ではありませんのでご注意を」と注意書きも残した。

そして今回は“橋田壽賀子先生が生きていたら現代をどのように描くか？”と、AIを活用したプロジェクトとして「AI橋田壽賀子 渡る世間は鬼ばかり 令和版」が12月にBS―TBSで放送される。

「橋田壽賀子先生の遺作ではなく、AIによる新作となります。ただ石井ふく子先生がコメントを出されているように我らファミリーの血肉を通わせて愛のあるドラマにしたいと思っております。橋田壽賀子先生の思いが受け継がれてゆくような作品になれば良いなと頑張ります」と記した。

そして「と言うわけで先日の顔合わせ＆本読みの時の親子写真」と、藤田が演じる長子の娘・日向子役の大谷玲凪との“親子再会”ショットを公開した。

ネットでは「楽しみ過ぎる」「わー、ひなちゃんだ！」「お二人とも綺麗」「ひなこちゃん大きくなったなぁ〜」「親子2ショット最高！」など歓喜の声が上がった。