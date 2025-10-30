カラバオ杯準々決勝の組み合わせが決定…アーセナルはクリスタル・パレスと対戦

　カラバオ・カップ準々決勝の組み合わせが29日に決定した。

　28日から29日にかけてカラバオ・カップ4回戦の全8試合が開催。遠藤航が所属するリヴァプールと鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが対戦し、3得点を奪ったクリスタル・パレスが準々決勝に駒を進めている。なお、遠藤と鎌田はそれぞれフル出場しており、日本人対決が実現していた。

　また、昨季王者のニューカッスルはトッテナム・ホットスパーに2−0で勝利したほか、三笘薫が欠場したブライトンを2−0で下したプレミアリーグ首位に立つアーセナルも準々決勝進出を果たしている。

　この結果を受け、29日に組み合わせ抽選が開催され、対戦カードが決定した。なお、準々決勝は12月15日から始まる週に開催される予定となっている。

　4回戦の結果と、準々決勝の組み合わせは以下の通り。

■4回戦結果
▼28日開催
グリムズビー・タウン（4部）　0−5　ブレントフォード
ウィコム・ワンダラーズ（3部）　1−1（PK戦：4−5）　フルアム
レクサム（2部）　1−2　カーディフ・シティ（3部）

▼29日開催
アーセナル　2−0　ブライトン
スウォンジー（2部）　1−3　マンチェスター・シティ
リヴァプール　0−3　クリスタル・パレス
ウルヴァーハンプトン　3−4　チェルシー
ニューカッスル　2−0　トッテナム・ホットスパー

■準々決勝対戦カード
アーセナル　vs　クリスタル・パレス
カーディフ・シティ（3部）　vs　チェルシー
マンチェスター・シティ　vs　ブレントフォード
ニューカッスル　vs　フルアム


【ハイライト動画】鎌田大地と遠藤航の日本人対決が実現