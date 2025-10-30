カラバオ杯準々決勝の組み合わせが決定…アーセナルはクリスタル・パレスと対戦
カラバオ・カップ準々決勝の組み合わせが29日に決定した。
28日から29日にかけてカラバオ・カップ4回戦の全8試合が開催。遠藤航が所属するリヴァプールと鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが対戦し、3得点を奪ったクリスタル・パレスが準々決勝に駒を進めている。なお、遠藤と鎌田はそれぞれフル出場しており、日本人対決が実現していた。
また、昨季王者のニューカッスルはトッテナム・ホットスパーに2−0で勝利したほか、三笘薫が欠場したブライトンを2−0で下したプレミアリーグ首位に立つアーセナルも準々決勝進出を果たしている。
この結果を受け、29日に組み合わせ抽選が開催され、対戦カードが決定した。なお、準々決勝は12月15日から始まる週に開催される予定となっている。
4回戦の結果と、準々決勝の組み合わせは以下の通り。
■4回戦結果
▼28日開催
グリムズビー・タウン（4部） 0−5 ブレントフォード
ウィコム・ワンダラーズ（3部） 1−1（PK戦：4−5） フルアム
レクサム（2部） 1−2 カーディフ・シティ（3部）
▼29日開催
アーセナル 2−0 ブライトン
スウォンジー（2部） 1−3 マンチェスター・シティ
リヴァプール 0−3 クリスタル・パレス
ウルヴァーハンプトン 3−4 チェルシー
ニューカッスル 2−0 トッテナム・ホットスパー
■準々決勝対戦カード
アーセナル vs クリスタル・パレス
カーディフ・シティ（3部） vs チェルシー
マンチェスター・シティ vs ブレントフォード
ニューカッスル vs フルアム
28日から29日にかけてカラバオ・カップ4回戦の全8試合が開催。遠藤航が所属するリヴァプールと鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが対戦し、3得点を奪ったクリスタル・パレスが準々決勝に駒を進めている。なお、遠藤と鎌田はそれぞれフル出場しており、日本人対決が実現していた。
また、昨季王者のニューカッスルはトッテナム・ホットスパーに2−0で勝利したほか、三笘薫が欠場したブライトンを2−0で下したプレミアリーグ首位に立つアーセナルも準々決勝進出を果たしている。
4回戦の結果と、準々決勝の組み合わせは以下の通り。
■4回戦結果
▼28日開催
グリムズビー・タウン（4部） 0−5 ブレントフォード
ウィコム・ワンダラーズ（3部） 1−1（PK戦：4−5） フルアム
レクサム（2部） 1−2 カーディフ・シティ（3部）
▼29日開催
アーセナル 2−0 ブライトン
スウォンジー（2部） 1−3 マンチェスター・シティ
リヴァプール 0−3 クリスタル・パレス
ウルヴァーハンプトン 3−4 チェルシー
ニューカッスル 2−0 トッテナム・ホットスパー
■準々決勝対戦カード
アーセナル vs クリスタル・パレス
カーディフ・シティ（3部） vs チェルシー
マンチェスター・シティ vs ブレントフォード
ニューカッスル vs フルアム