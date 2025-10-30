²¬ÅÄ¾À¸¡ßÎëÌÚ¹À²ð¡ß±óÆ£·û°ì¤Î¸«»ö¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡ª¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼Çµï¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ÖÉÔÊØ¤ÊÊØÍø²°¡×
²¬ÅÄ¾À¸¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÊØ¤ÊÊØÍø²°¡×¤¬ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î11Æü(²Ð)19:00¤«¤éÁ´ÏÃ°ìµóÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¿åÍË¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Îë°æµ®Ç·¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢²¬ÅÄ¾À¸¡ßÎëÌÚ¹À²ð¡ß±óÆ£·û°ì¤é¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬½Ð±é¡£Åß¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Æü¾ï¤Îº³ºÙ¤Ê½ÐÍè»ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥æ¡¼¥â¥¢ËþºÜ¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Çä¤ì¤Ê¤¤µÓËÜ²È¡¦ÃÝ»³½ã(²¬ÅÄ¾À¸)¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢Àã¿¼¤¤ËÌ³¤Æ»¡¦ÉÙÎÉÌî¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÔÎõ¤Ê¿áÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ÌÜÅª¤È¤Ï°ã¤¦¸«ÃÎ¤é¤ÌÄ®¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÃÝ»³¤¬¸ÍÏÇ¤¦´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¤«Ä®Ì±¤¿¤Á¤ËÇ®Îõ¤Ê´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ËÁÆ¬¤«¤éÀè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤É¤¦¤ä¤é¿Í°ã¤¤¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤ÈÄ®Ì±¤ÎÀª¤¤¤ËÉé¤±¡¢¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤¹±©ÌÜ¤Ë¡£ÍâÄ«¡¢ÃÝ»³¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾°æ±ÑÉ×(ÎëÌÚ¹À²ð)¤ÈÇßËÜÁï°ì(±óÆ£·û°ì)¤¬±Ä¤àÊØÍø²°¤Î»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËºÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢½ê»ýÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹úÁ³¤È¾Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÝ»³¤ÏÉÔÊØ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤³¤ÎÄ®¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Û¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤ÆÈà¤Ï¾¾°æ¤ÈÇßËÜ¤È¶¦¤Ë¡¢ÊØÍø²°¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¢£¤¯¤»¼Ô¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤È²¬ÅÄ¾À¸±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë²½³ØÈ¿±þ
Êª¸ì¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¡¢²«¡¢ÀÄ¤ÎÉþ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÇßËÜ¡¢¾¾°æ¡¢ÃÝ»³¤Î"¾¾ÃÝÇß¥È¥ê¥ª"¤À¡£Èà¤é¤¬±Ä¤àÊØÍø²°¤Ï¡¢¡ÖÉÔÊØ¤ÊÅÄ¼Ë¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÊØÍø¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»Ö¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Åß¤Î»Å»ö¤Ï½üÀã¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤Î»¶Êâ¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡£Àã¤Þ¤ß¤ì¤Ç°Àï¶ìÆ®¤¹¤ëÃÝ»³¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ö¤Ä¤¯¤µ¤ÈÊ¸¶ç¤ò¤³¤Ü¤¹¤Ð¤«¤ê...¡£
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢ÃÝ»³¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Á´°÷¤¯¤»¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÃÝ»³¤È¤¤¤¦¡Ö°ÛÊª¡×¤¬Ä®¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤ÏÄ®¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ìÈï³²¼ÔÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÝ»³¤À¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¼«¤éÍ¶²ý»ö·ï¤ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÀãÃËÁûÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿¿ÌÌÌÜ¤½¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï°ìÈÖ¤ÎÌñ²ð¼Ô¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Ë·Ú²÷¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¢£Îë°æ´ÆÆÄ¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ëTEAM NACS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÍ§¾ð½Ð±é
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î3¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þÇ¤»°Ïº¡¢ÌøÂô¿µ¸ã¡¢Æâ»³ÍýÌ¾¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢ÅÄÃæÈþº´»Ò¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¿Ø¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊÊ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇ®±é¡£¤½¤·¤Æ¡¢Îë°æ´ÆÆÄ¤ÎÌÁÍ§¤È¤â¸À¤¨¤ë±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥ÈTEAM NACS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Î¿¹ºêÇîÇ·¤Î¤Û¤«¡¢²»ÈøÂö¿¿¡¢ÂçÀôÍÎ¡¢¸Í¼¡½Å¹¬¡¢°ÂÅÄ¸²¤ÎÁ´°÷¤¬Í§¾ð½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢È¿È¯¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤È¤Î´Ö¤Ë³Î¤«¤Êå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï²¹¤«¤¯¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÄ®Á´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤àÄ®¤ª¤³¤·¤ÎÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢²¿¤È¤âÄË²÷¤ÇÁÖ²÷¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤òÃ±¤Ê¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¼Çµï¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤È¡¢¤½¤Î¸«»ö¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£²èÌÌ±Û¤·¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìò¼Ô¿Ø¤¬¼Â¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ËÌòÊÁ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤À¡£²¬ÅÄ¾À¸¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¡¢±óÆ£·û°ì¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö¾¾ÃÝÇß¥È¥ê¥ª¡×¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¹ç¤¦¥×¥í¤Î»Å»ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÇßËÜ¤È¾¾°æ¤Î°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤È¡¢¤½¤³¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÃÝ»³¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤À¡£Èà¤é¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¼Çµï¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï·×»»¤·¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´Ö¤ÎÌ¯¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ç»Ì©¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤³¤½¤¬¡¢¸·´¨¤ÎÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¡¢²¹¤«¤¤ÂÎ²¹¤È³èµ¤¤òÍ¿¤¨¡¢Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤·æºî¤¿¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡áÀÐÄÍ¤È¤â¤«
ÉÔÊØ¤ÊÊØÍø²°¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î11Æü(²Ð)19:00~¤Û¤«
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
½Ð±é¡§²¬ÅÄ¾À¸¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¡¢¿¹»³±É¼£¡¢¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¢¿¹ºêÇîÇ·(TEAM NACS)¡¢¤µ¤¯¤Þ¤ß¤ª¡¢ÅÄÃæÍ×¼¡¡¢°æÇ·¾åÎ´»Ö¡¢±óÆ£·û°ì
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£