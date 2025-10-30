グラビアアイドルの新田妃奈（25）が29日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。雑誌に掲載されたグラビアカットなどを投稿した。

「ポニーテールはすき？」と問いかけた、髪を後ろで束ねたピンクのランジェリーショットや、「可愛い個室カフェきた」と記したニットのトップス姿などを公開。さらに「え○ちな学校の先生のお風呂シーンもおたのしみに」とつづり、2ndDVD「えちえちプリンセス」の衝撃的な布面積の少ないピンクビキニ水着でシャワーを浴びるカットなども披露した。

ファンやフォロワーからも「めちゃめちゃお似合い」「素晴らしいスタイル」「べっぴんさんでスタイル抜群」「魅力的すぎるボディ最高」「セクシーすぎる」「ポニーテールもすごく素敵」「女神降臨」「すごい」などのコメントが寄せられた。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。今年4月にグラビアデビュー。7月には1stDVD「ひな祭り」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。特技は暗算。血液型A。