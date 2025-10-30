グラビアアイドルの三田悠貴（27）が29日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。雑誌掲載のカットを投稿した。

「しっとり大人セクシーな私をいっぱい見つけてくださいね」とつづり、オレンジ色の衝撃的なバンドゥビキニ姿で、デコルテを大胆に露出するショットを公開。ストーリーズではレザージャケット姿や、体にフィットしてボディーラインが強調された黒いトップス姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「めちゃくちゃ可愛い」「可愛くてセクシー」「美しい」「ほぼ裸に見える」「キュンキュン」「たまりません」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。