THE HAIR BAR TOKYOのホリデーコレクションで冬の輝きを纏う

THE HAIR BAR TOKYOから、2025年10月29日（水）よりホリデーコレクション「Silent Glow」が登場します♡凛としたフォルムと上質な煌めきで、自信というエレガンスを映し出すラインナップ。ニューヨーク発「colette malouf」のCrystal Prismシリーズをはじめ、ヘッドバンドやバレッタ、ポニーなど多彩なアクセサリーが揃い、冬の特別な装いを格上げしてくれます。価格は15,400円～27,500円（税込）です。

Crystal Prismシリーズで魅せる冬の煌めき



スクエアのクリスタルガラスをあしらったヘッドバンド27,500円（税込）や、ポニー15,400円～16,500円（税込）、バレッタ24,200円（税込）などを展開。

ブラック×ブルー、ゴールド×ライトブラウンの色合いが、凛としたマチュアな雰囲気を演出します。

規則正しく並んだスクエアと小さなクリスタルの輝きは、まるで髪につけるミニマルアート。フォーマルからカジュアルまで幅広く活躍します。

幸運を呼ぶメタルバタフライポニー



各19,800円（税込）の「Metal Butterfly Pony」は、ゴールド・シルバー・ローズゴールド・ブラック・オイルの5色展開。

センターのマーキスカットクリスタルが光を集め、羽根のモチーフは成長や変化、復活の象徴として年末の集まりやギフトにぴったりです。

シンプルなスタイルもこれ一つで華やかに格上げ可能♡

ホリデーコレクションで冬の特別なギフトを



10月29日～12月25日まで、全国店舗およびオンラインストアでホリデー限定ラッピングが可能です。マットブラック×ゴールドの上品なデザインは、贈り物にも自分へのご褒美にも最適♡

THE HAIR BAR TOKYOのホリデーコレクションで、冬の装いに煌めきをプラスし、特別なひとときを演出してみてください。