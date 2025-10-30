9つの新政策措置で越境商取引を支援―中国国家外貨管理局

中国国家外貨管理局は10月29日、越境商取引の収支決済の利便性をさらに高め、貿易の発展を積極的に支援するための3つの分野にわたる9つの政策措置を発表しました。

国家外貨管理局経常業務管理処の張玉青副処長によれば、この3分野とは、商取引の利便化政策の試行地域や対象業務範囲の「ダブル拡大」を推進し、商取引の決済円滑化における「一層の高度化」を支援し、サービス貿易資金の活用についての「質と効率の向上」の促進することです。

具体的な政策措置は以下の9点です。

（1）越境商取引の貿易の高水準開放試行地域の範囲拡大

（2）越境商取引の高水準開放試行における差額純額決済の種類拡大

（3）優良な多国籍企業の経常項目資金の集中受け払い及び差額純額決済手続きの簡素化

（4）優良企業の対外関係従業員に対する給与関連での外貨使用の利便化

（5）新業態の貿易主体をより多く利便化政策の対象範囲に組み入れることの奨励

（6）貿易総合サービス企業における外貨資金決済の最適化

（7）サービス貿易における立替業務管理の緩和

（8）建設請負企業による海外資金の集中管理の利便化

（9）経常項目における特殊な外貨業務の処理メカニズムの整備（提供/CRI）