秋に行きたいと思う「三重県の絶景スポット」ランキング！ 2位「なばなの里」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
紅葉が色づき始め、澄んだ空気が心地よい季節。週末の小旅行やドライブにぴったりなこの時期、自然の美しさを存分に感じられる絶景スポットを訪れたくなりますよね。思わず写真に収めたくなるような絶景の数々。そんな秋の魅力を満喫できる場所を求めて、多くの人が注目しているのはどこなのでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年10月21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、秋に行きたいと思う「三重県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位：なばなの里（桑名市）／30票四季折々の花々が楽しめる広大なテーマパークで、特に冬から春にかけてのイルミネーションが有名です。秋にはコスモスやダリアなどの季節の花が咲き誇り、園内の紅葉も見事。里内にある「もみじのトンネル」は、見事な紅葉が広がる人気のスポットで、秋の散策に最適です。
回答者からは「秋にしか見ることができないコスモスやダリアが美しく、紅葉とはまた違った良さがあるから」（30代女性／大阪府）、「夜のライトアップで秋に一度行ったことがあります。光と紅葉のコラボが綺麗でした」（40代女性／大阪府）、「素敵な雰囲気なため行ってみたいからです」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
1位：伊勢志摩スカイライン（伊勢市）／64票伊勢神宮内宮の近くから朝熊山（あさまやま）の山頂を通って鳥羽へ抜ける全長16.3キロメートルの観光有料道路です。山頂の朝熊山展望台からは、伊勢平野、伊勢湾、志摩半島を一望でき、天気が良ければ富士山まで望めます。秋には、道中の山肌が紅葉し、ドライブをしながら絶景を楽しめます。
回答者からは「伊勢湾を一望できるドライブコースで、秋の澄んだ空気の中では遠くまで見渡せる。朝焼けや夕陽も美しい」（30代女性／富山県）、「秋の風景を見ながらのドライブは、とても気持ちよさそうだから」（40代女性／愛媛県）、「伊勢志摩スカイラインからの眺めは絶景で、秋のドライブに最適です。志摩地中海村は異国情緒があり、秋の訪問にぴったりです。鳥羽展望台は海を見渡せて、秋の海風が心地よいです」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
