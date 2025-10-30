WS第5戦も熱烈応援

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間30日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に「1番・指名打者」で出場した。ドジャース選手の妻たちが運営する「ドジャー・ワイブズ」の公式インスタグラムが公開した写真には大谷の妻・真美子夫人の姿もあった。

恒例となっている選手の妻やパートナーたちの集合写真。「WS第5戦……大声を出そう！」と試合前の観戦写真を公開した。そこには真美子夫人もおり、フレディ・フリーマン内野手、ウィル・スミス捕手の妻の間で笑顔で写っている。

真美子夫人は敵地トロントのワールドシリーズ第1・2戦、本拠地に戻って第3・4戦を全て観戦している。大谷はブルージェイズファンから「We don’t need you！」のチャントが起きる場面もあったが、26日（同27日）の会見では「僕の妻が凄く大好きなチャントなので、イジられましたけど。個人的には良かったなと思っています」と、真美子夫人からいじられたことを明かしている。

前日に大谷はワールドシリーズで自身初の二刀流出場。7回途中4失点で初黒星、バットでも3打数無安打に終わっていた。勝てば王手、負ければ崖っぷちの一戦……スタンドから熱烈な応援を送る。（Full-Count編集部）