朝ドラ『あんぱん』熱演で注目を浴びた鳴海唯が、『あまちゃん』のんに「ぶちのめす」宣言。ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』第5話で直接対決だ。

【映像】「あんぱん」出演27歳女優の“女流棋士役”

同ドラマで鳴海が演じるのは、飛鳥（のん）の母親違いの弟であるにあたる棋士・龍也（森愁斗）の婚約者・早見由奈。女性初のプロ棋士を目指しているが、将棋界ではアイドル的な扱いを受けており、さらに龍也の母・香（山口紗弥加）からは将棋界引退が結婚の条件だと決断を迫られている。

そんな葛藤を抱える由奈は、飛鳥の登場にライバル心をたぎらせる。将棋界のカリスマで家庭を捨てた父・彰一（中村獅童）を“将棋”で殺すべく、将棋道を突き進む飛鳥のエネルギーに共鳴したのだ。

新人リーグの決勝戦で直接対決に挑むことになった2人。対局前日、由奈は飛鳥を高級レストランに呼び出す。そこで由奈は「結局女には限界がある。いつかあなたにもわかる日が来る」などと女性がプロ棋士を目指すことの難しさを説く。

だが飛鳥は「そうかな？そんな日、こないかもしれない」と反論。由奈は現実を理解しようとしない飛鳥に「は!?ナメてんの」と闘志を露にする。しかしその面持ちはどこか愉快そうだ。

由奈は飛鳥に「あなたとは話にならないわ。全然わかってくれない。けど決めた。明日、あんたをブチのめしてやる」と宣戦布告。飛鳥も「楽しみにしています」と受けて立つ構えを見せて互いに睨み合うのだった。

『あんぱん』では主人公・のぶ（今田美桜）の新聞社時代の同僚役・小田琴子を演じていた鳴海。普段はおしとやかだが、お酒が大好きで酔っぱらうと豪快キャラになるという二面性をユニークに演じて注目された。

本作での鳴海はユーモアを完全封印。将棋界の封建的な厚い壁を前に思い悩む、一人の女性の葛藤を抜群の塩梅で表した。飛鳥という好敵手登場に興奮しつつも、それを外には出し過ぎず、内面で煮立つ静かなる闘志を仄めかす。抑制しながらも、ドスの効いたようなボイスで放つ「ぶちのめす」は聴きどころだ。

そして迎えた、女同士運命の対局。由奈は宣言通りに飛鳥をぶちのめすのか。引退は？結婚は？父・彰一に辿りつくには絶対に倒さなければいけないライバルとの一戦を、飛鳥はどう攻めるのか？