PLAZA限定で日本初上陸「COSYMOSY(コジモジ)」のバードキーリングが可愛すぎる！

COSYMOSY(コジモジ)ってどんなブランド？

コジモジ

バッグや鍵にちょこんと飾るだけで、おしゃれ度がぐっとアップ♡ 韓国で人気のCOSYMOSY のアイコニックなバードキーリングが、ついに PLAZA 限定で日本に初上陸！ かわいさも遊び心も兼ね備えた新作アイテム、要チェックです！

COSYMOSY(コジモジ)は、韓国発のライフスタイル雑貨ブランド。手触りやフォルムにこだわった“ほっとする可愛さ”をコンセプトに、ぬいぐるみ風のアイテムやキャラクターアクセサリーで人気を集めています。

韓国・釜山に一号店をオープンして以来、洗練された世界観は瞬く間に話題に。2024年に二号店をソウルでオープンし、ミニバードをはじめ猫やプードルなど、愛らしくも個性豊かなキャラクターグッズを中心に、香水や食器、希少性の高い一点ものの器などを扱う韓国発のセレクトショップです。韓国国内では「知る人ぞ知るショップ」として熱狂的なファンを獲得しており、SNSでの拡散をきっかけに海外からも注目が集まっています！

コジモジ

熟練のスタッフが「本当に好きなもの」だけを選び抜いた愛が溢れる商品は、コレクション心をくすぐるだけでなく、ギフトにも最適。ギフトボックスやパッケージにもこだわりが込められており、日本でも“ネクスト韓国トレンド”として注目されています。

今回上陸したバードキーリングは、その代表作。丸みを帯びたフォルム、柔らかそうな質感、そしてどこか愛嬌のある表情が特徴です。ギフトにもぴったりなBOX入り仕様で、プレゼント需要も意識されたデザインです♡

おすすめバードキーリングのラインナップ紹介

COSYMOSY

以下は、PLAZAで発売中の注目のCOSYMOSYバードキーリング。実際のカラバリ感やスタイルに合わせた選び方もあわせてご紹介。

Cosymosy コジモジ ミニバードキーリング／\2,970(税込み)

PLAZAオンラインストアで扱われている定番モデル。

サイズは約13cm。全14種のカラーバリエーションが展開されており、マシュマロ・ホワイト・レモン・ブルー・チェリーブロッサムなど、パステルトーンからやさしいニュアンスカラーまで揃います♡ リングとクリップ付きで、バッグなどにも気軽に取り付け可能。可愛いボックス入りなので、ギフトにももってこい☆

＜マシュマロ＞

コジモジ

顔の部分が白くて優しい雰囲気のマシュマロカラー。秋トレンドのブラウンコーデにもマッチ。

＜ホワイト＞

コジモジ

思わず触りたくなるふわふわのホワイト。口と足のピンクがとっても映える。

＜レモン＞

コジモジ

リアルなひよこをイメージさせるレモンカラー。デニムコーデとも相性バッチリ。

＜ブルー＞

コジモジ

ジェンダーレスで使える爽やかなブルー。どんな色合いのコーデにもしっくりハマる。

＜チェリーブロッサム＞

コジモジ

ピンクの濃淡で立体的に見せた、ラブリーなワンアイテム。コーデのガーリーアクセントに最適。

＜オートミール＞

コジモジ

ナチュラルな雰囲気のオートミールのような色味。何にでも合わせやすい万能カラー。

＜プラム＞

コジモジ

女性らしさとアクティブな印象を両立。モノトーンコーデにも映える。

＜ストロベリーシャーベット＞

コジモジ

儚げな淡いピンクに胸キュン。濃い色味のコーデの差し色に◎。

＜ブルーグレー＞

コジモジ

グレーとピンクがおしゃれな配色。大人っぽいコーデにも合わせやすいのが魅力。

＜ダークブラウン＞

コジモジ

ふわふわに埋もれたお目目が愛嬌たっぷりな印象。濃いめの色合いが秋冬気分にマッチ。

＜ダスト＞

コジモジ

カジュアルからフェミニンまで合わせやすい、落ち着いたトーンのダストカラー。

＜スカイブルー＞

コジモジ

綺麗な水色とピンクの可愛らしさ溢れる色合わせ。カジュアルなバッグとも相性バッチリ。

＜ライトグレー＞

コジモジ

秋冬ムードにフィットする淡いトーンが可愛い。モノトーンコーデにも映えて目立ち度も◎。

＜ラベンダー＞

コジモジ

大人可愛い雰囲気のラベンダーも素敵。ネイビーのスクバにもブラックの通勤バッグにも合わせやすい。

バッグや鍵に簡単につけられる！

COSYMOSY

キーリングとして使う時は、リングを通して。バッグやポーチなどにつける時は、クリップをかけて使うのがおすすめ。デニムのベルトループにかけてもアクセントになって◎。2パターンのつけ方があるので、使用シーンに合わせて変えられるのが嬉しいポイントです。

色違いでダブルつけも可愛いし、手持ちのチャームと合わせても楽しめる♡ COSYMOSYのキーホルダーで可愛くデコってみてね！

※マシュマロ、ストロベリーシャーベット、ライトグレーはリングの大きさが少し小さくなっています。

COSYMOSY

また、ボックスの裏には文字を書けるようになっているので、贈り物にする時には感謝の気持ちや名前を書いて渡してみて♪

購入はPLAZAの店舗かオンラインで

今回ご紹介したバードキーリングは、12店舗のPLAZAで取り扱い中。(札幌ステラプレイス店・エスパル仙台店・ルミネ大宮店・玉川高島屋Ｓ･Ｃ店・ルミネ新宿店・ルミネエスト新宿店・アトレ恵比寿店・ルミネ有楽町店・ルミネ横浜店・梅田ヘップファイブ店・ルクア大阪店)

オンラインでも扱っているので、ぜひチェックしてみて！

コジモジ

COSYMOSYでは、他にも様々なデザインがラインナップ。日本にはまだ上陸していないけど、韓国旅行のチェックリストにぜひ追加しておいて♡

お問い合わせ先

PLAZA オンラインストア

公式ホームページ：https://www.plazastyle.com/

COSYMOSYインスタグラム：https://www.instagram.com/shop_cosymosy?igsh=dGh0emJ2eG5scDE3