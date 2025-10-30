３０日の東京株式市場は日経平均株価が前日比１６１円安の５万１１４６円と反落して始まった。ＴＯＰＩＸは小幅に上昇している。



２９日の米株式市場では、ＮＹダウは５日ぶりに反落した一方、ナスダック総合株価指数は５日続伸し最高値を連日で更新した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では２会合連続で政策金利を０．２５％引き下げることが決まり、１２月１日のＱＴ（量的引き締め）終了も公表された。パウエル議長は記者会見で、１２月のＦＯＭＣでの利下げに関しては規定路線ではないと表明。これを受けて米金利が上昇し、主力株の重荷となった。半面、エヌビディア＜ＮＶＤＡ＞が買われ時価総額が史上初の５兆ドル台に達したほか、半導体関連株は総じて堅調だった。東京市場では前日にアドバンテスト＜6857＞がストップ高を演じ日経平均を押し上げたが、その反動があって下落スタートとなった。もっとも、ドル円相場は１ドル＝１５２円台後半と前日の夕方に比べてドル高・円安方向に振れており、日本株の下値を支える要因となっている。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

