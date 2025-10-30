ドル円理論価格　1ドル＝153.74円（前日比+1.51円）

割高ゾーン：154.72より上
現値：152.75
割安ゾーン：152.75より下

過去5営業日の理論価格
2025/10/29　152.23
2025/10/28　152.55
2025/10/27　151.70
2025/10/24　151.26
2025/10/23　151.98

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。