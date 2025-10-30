ドル円理論価格 1ドル＝153.74円（前日比+1.51円）
ドル円理論価格 1ドル＝153.74円（前日比+1.51円）
割高ゾーン：154.72より上
現値：152.75
割安ゾーン：152.75より下
過去5営業日の理論価格
2025/10/29 152.23
2025/10/28 152.55
2025/10/27 151.70
2025/10/24 151.26
2025/10/23 151.98
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
