フェローテクが連日の上場来高値更新、旧村上系アクティビストが大株主に浮上

フェローテック<6890.T>の上値追い鮮明。前週後半を境に株価を急浮上させており、きょうも目先筋の利益確定売りを吸収し、連日の上場来高値更新と気を吐いている。半導体製造装置及びＦＰＤ（フラットパネルディスプレー）向け部品の製造を手掛けており、特に磁性流体技術を応用して外部と内部の圧力差を維持する真空シールは半導体製造プロセスにおいて必須部品であり、同製品のグローバルシェアは約６０％という圧倒的シェアを誇る。業績も２６年３月期は営業１６％増益と２ケタ成長を見込んでいる。そうしたなか、旧村上ファンド系アクティビストとして存在感を示すシティインデックスイレブンスが２９日付で提出した大量保有報告書によると、シティインデックスイレブンスと共同保有者の野村絢氏らが有するフェローテク株式の保有比率が５．３１％となり、新たに５％を超過したことが判明しており、これが物色人気を助長する格好となっている。保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」としており、同社株の株式価値向上に対する思惑が買いを引き寄せている。



出所：MINKABU PRESS