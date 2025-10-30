ノジマが大幅３日続落、上期経常利益は４３％増で計画上回るも好業績は織り込み済み ノジマが大幅３日続落、上期経常利益は４３％増で計画上回るも好業績は織り込み済み

ノジマ<7419.T>が大幅安で３日続落している。この日の寄り前に発表した９月中間期連結決算で、経常利益が３０６億２１００万円（前年同期比４２．８％増）となり、第１四半期決算発表時に上方修正した修正値の２８０億円を上回って着地したが、好業績は織り込み済みとの見方から売りが出ているようだ。



売上高は４６２７億６８００万円（同１７．７％増）だった。デジタル家電専門店運営事業で「東京ゼロエミ」効果もあってエアコンが伸長したほか、９月の「大決算セール」でパソコンが伸びた。また、キャリアショップ運営事業で直営店・ＦＣ店を合わせて、スクラップアンドビルドにより５店舗を新規出店・譲受（１５店舗を閉店・譲渡）するなどしたことも寄与した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高９３００億円（前期比９．０％増）、経常利益６００億円（同１７．２％増）の従来見通しを据え置いている。



