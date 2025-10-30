プレステージ・インターナショナル<4290.T>が大幅高で３日ぶりに反発している。２９日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高３４４億円（前年同期比１１．８％増）、営業利益４２億５６００万円（同１４．１％増）、純利益２６億６２００万円（同１９．３％増）と２ケタ増益となったことが好感されている。



主要セグメントの既存事業がおおむね堅調に推移したことが業績を牽引、人件費の上昇やアシスタンス事業における協力会社への支払い単価上昇などがあったものの、カスタマー事業の収益性改善や金融保証事業の成長などにより利益を押し上げた。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高７００億円（前期比９．９％増）、営業利益８５億円（同６．８％増）、純利益５３億円（同８．８％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に、上限を１４５万株（自己株式を除く発行済み株数の１．１５％）、または１０億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は１１月１０日から来年３月２４日までで、株主還元策の一環として実施する。



