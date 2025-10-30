東映アニメーション<4816.T>が反発している。２９日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算は、売上高４４９億５４００万円（前年同期比８．２％減）、営業利益１６６億３８００万円（同２．１％減）、純利益１２９億８０００万円（同６．２％増）と減収、営業減益となったものの、従来予想の営業利益１６２億円を上振れて着地しており、これを好材料視した買いが入っている。



前年同期の業績に貢献した「スラムダンク」「ゲゲゲの鬼太郎」などの国内外配信権販売や「スラムダンク」をはじめとする商品販売の反動減から減収となった。ただ、収益性の高い海外版権事業の好調と自社作品の国内外ビジネスの拡大が寄与し、営業利益は小幅減益にとどまった。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高８８０億円（前期比１２．７％減）、営業利益２６０億円（同１９．８％減）、純利益１９１億円（同１９．１％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS