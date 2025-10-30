¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Þ¤ë¤´¤È»È¤¤ÀÚ¤ê¥ì¥·¥Ô¡×
¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î´ÊÃ±¡ªÆùµÍ¤á
ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¤«¤Ü¤Á¤ã¡§´ïÍÑÌó800g¤È¶ñºàÍÑÌó200g¶Ì¤Í¤®¡§1¸Ä¤·¤á¤¸¡§80g¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡§6¸Ä¹ç¤¤ÈÔ¤Æù¡§200g¥µ¥é¥ÀÌý¡§Âç¤µ¤¸3±ö¡§Å¬ÎÌ¤³¤·¤ç¤¦¡§Å¬ÎÌ¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¡§80g
¡Ú¥½¡¼¥¹¡ÛÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡§Âç¤µ¤¸5¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡§Âç¤µ¤¸5Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡§20g¤ß¤ê¤ó¡§Âç¤µ¤¸3Ä´Íý¹©Äø
1¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ê200g¡Ë¤ÎÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î´ï¡Ê²¼È¾Ê¬¡Ë¤ËÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç ¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç5Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£2ÌîºÚ¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¶Ì¤Í¤®¡§¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¿¤·¤á¤¸¡¦¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡§ºÙ¤«¤¯ÀÚ¤ë¡Ë3¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¡¢¶Ì¤Í¤®¤òßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¡¢¹ç¤¤ÈÔ¤Æù¡¦¤·¤á¤¸¡¦¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤µ¤é¤ËßÖ¤á¡¢±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£4¡¤Î¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò¥Þ¥Ã¥·¥å¤·¡¢¤½¤³¤Ë£¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î´ï¤ËµÍ¤á¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç10Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£5¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é½Ð¤·¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¡¢ºÆ¤Ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç5Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£6¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡¦¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ò²Ã¤¨¤ÆÍÏ¤±¤¿¤éºÇ¸å¤Ë¤ß¤ê¤ó¤òÆþ¤ì¡¢¤È¤í¤ß¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÇ®¤·¡¢¥¤Î¾å¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È6Ê¬¤Ç¤«¤Ü¤Á¤ã¤òÎ¢ÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¤à¤é¤Ê¤¯²ÃÇ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª2²ÃÇ®¸å¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò¾å²¼È¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢¤ï¤¿¤È¼ï¤ÎÉôÊ¬¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
¡ö²¼È¾Ê¬¤ÏÆùµÍ¤á¤Î´ï¤È¤·¤Æ»È¤¤¡¢¾åÈ¾Ê¬¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»È¤¦¡£
¡Ú¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î²¼½àÈ÷¡Û1ÂÑÇ®»®¤Ë¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò¤Þ¤ë¤´¤È1¸Ä¡ÊÌó2kg¡Ë¤Î¤»¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç8Ê¬¤Û¤É¡¢ÊñÃú¤Ç³Ú¤ËÀÚ¤ì¤ë¹Å¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¿©¤Ù¤ëÏÂÉ÷¤«¤Ü¤Á¤ã¥¹¡¼¥×
ÆÚ¤«¤Ü¥¹¥¿¥ß¥ÊßÖ¤á
ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ê²ÃÇ®¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡§Ìó250g¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î²ê¡§80gÆÚ¤³¤ÞÆù¡§150gÊÒ·ªÊ´¡§Å¬ÎÌ¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸3¼ò¡§Âç¤µ¤¸3Æ¦ÈÄ醬¡§¾®¤µ¤¸1Çò¤ß¤½¡§Âç¤µ¤¸1¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1Ä´Íý¹©Äø1ÌîºÚ¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¤«¤Ü¤Á¤ã¡§1cmÉý¤ÎÇöÀÚ¤ê¡¿¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î²ê¡§4cmÉý¡Ë2¤«¤Ü¤Á¤ã¡¦ÆÚ¤³¤ÞÆù¡¦ÊÒ·ªÊ´¤òÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢¿¶¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤ËÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£3¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò²Ð¤Ë¤«¤±¤´¤ÞÌý¡ÊÂç¤µ¤¸2¡Ë¤òÇ®¤·¡¢ÆÚ¤³¤ÞÆù¤ò¥«¥ê¥Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¤´¤ÞÌý¡ÊÂç¤µ¤¸1¡Ë¤òÂ¤·¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤òÆþ¤ì¤Æ¤µ¤é¤ËßÖ¤á¤ë¡£4¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î²ê¡¦¼ò¡¦Æ¦ÈÄ¾ß¡¦Çò¤ß¤½¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¤òÆþ¤ì¡¢¤Û¤É¤è¤¤¾Ç¤²¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¼ê´Ö¤Ê¤·¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥
ºàÎÁ¡Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×4¸ÄÊ¬¡Ë¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ê²ÃÇ®¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡§Ìó150g¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡§150g¹õÆ¦¡§30gº½Åü¡§20gÍñ¡§1¸ÄµíÆý¡§110ml¥µ¥é¥ÀÌý¡§20gÄ´Íý¹©Äø1Èé¤ò¤Î¤¾¤¤¤¿¤«¤Ü¤Á¤ã¡¦¿å¡ÊÂç¤µ¤¸1¡Ë¤òÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç3Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¤·¤ÆÎä¤Þ¤¹¡£2º½Åü¡¦Íñ¡¦µíÆý¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¹õÆ¦¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ëº®¤¼¤ë¡£3¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Þ¤Ç¢¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥é¥Ã¥×¤Ï¤»¤º¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç2Ê¬È¾²ÃÇ®¤·¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£