ETF売買動向＝30日寄り付き、日経レバの売買代金は362億円と好調 ETF売買動向＝30日寄り付き、日経レバの売買代金は362億円と好調

30日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比1.3％減の767億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.3％減の526億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種 <1546> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日本株女性活躍指数 <2518> 、ＮＥＸＴ 電機・精密 <1625> 、上場インデックスファンド（ダウ平均）為替ヘッジなし <2235> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <1545> など40銘柄が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が4.04％高、ＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> が4.01％高、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ レバ２倍 <2239> が3.87％高と大幅な上昇。



一方、ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> は3.52％安と大幅に下落している。



日経平均株価が58円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金362億4300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金341億9600万円も上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が37億9100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が24億4100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が23億7600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が19億2200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が19億800万円の売買代金となっている。



