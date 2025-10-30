

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.5 広栄化学 <4367>

26年3月期の連結経常利益を従来予想の3億5000万円→1億円(前期は3億5600万円)に71.4％下方修正し、減益率が1.7％減→71.9％減に拡大する見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ -13.48 10/29 上期 -19.31

<4113> 田岡化 東Ｓ -10.78 10/29 上期 51.16

<4366> ダイトーケミ 東Ｓ -10.68 10/29 上期 18.70

<2216> カンロ 東Ｓ -10.26 10/29 3Q 6.66

<4367> 広栄化学 東Ｓ -6.71 10/29 上期 赤転



<3969> エイトレッド 東Ｓ -6.00 10/29 上期 -8.11

<3850> イントラマト 東Ｓ -4.57 10/29 上期 335.63

<6955> ＦＤＫ 東Ｓ -3.70 10/29 上期 -29.48

<3793> ドリコム 東Ｇ -3.60 10/29 上期 赤拡

<4816> 東映アニメ 東Ｓ -3.02 10/29 上期 4.71



<6161> エスティック 東Ｓ -1.45 10/29 上期 -9.01

<7477> ムラキ 東Ｓ -1.32 10/29 上期 -20.51

<8914> エリアリンク 東Ｓ -1.25 10/29 3Q 17.15

<5906> エムケー精工 東Ｓ -0.93 10/29 上期 -13.47

<3839> ＯＤＫ 東Ｓ -0.49 10/29 上期 赤拡



<7570> 橋本総業ＨＤ 東Ｓ -0.25 10/29 上期 -11.39

<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ -0.20 10/29 上期 77.58



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

