―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.5　広栄化学 <4367>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の3億5000万円→1億円(前期は3億5600万円)に71.4％下方修正し、減益率が1.7％減→71.9％減に拡大する見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4832> ＪＦＥシステ 　東Ｓ 　 -13.48 　 10/29　　上期　　　-19.31
<4113> 田岡化 　　　　東Ｓ 　 -10.78 　 10/29　　上期　　　 51.16
<4366> ダイトーケミ 　東Ｓ 　 -10.68 　 10/29　　上期　　　 18.70
<2216> カンロ 　　　　東Ｓ 　 -10.26 　 10/29　　　3Q　　　　6.66
<4367> 広栄化学 　　　東Ｓ　　 -6.71 　 10/29　　上期　　　　赤転

<3969> エイトレッド 　東Ｓ　　 -6.00 　 10/29　　上期　　　 -8.11
<3850> イントラマト 　東Ｓ　　 -4.57 　 10/29　　上期　　　335.63
<6955> ＦＤＫ 　　　　東Ｓ　　 -3.70 　 10/29　　上期　　　-29.48
<3793> ドリコム 　　　東Ｇ　　 -3.60 　 10/29　　上期　　　　赤拡
<4816> 東映アニメ 　　東Ｓ　　 -3.02 　 10/29　　上期　　　　4.71

<6161> エスティック 　東Ｓ　　 -1.45 　 10/29　　上期　　　 -9.01
<7477> ムラキ 　　　　東Ｓ　　 -1.32 　 10/29　　上期　　　-20.51
<8914> エリアリンク 　東Ｓ　　 -1.25 　 10/29　　　3Q　　　 17.15
<5906> エムケー精工 　東Ｓ　　 -0.93 　 10/29　　上期　　　-13.47
<3839> ＯＤＫ 　　　　東Ｓ　　 -0.49 　 10/29　　上期　　　　赤拡

<7570> 橋本総業ＨＤ 　東Ｓ　　 -0.25 　 10/29　　上期　　　-11.39
<5834> ＳＢＩリーシ 　東Ｇ　　 -0.20 　 10/29　　上期　　　 77.58

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース