

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6946> 日本アビオ 東Ｓ +12.02 10/29 上期 73.07

<2393> ケアサプライ 東Ｓ +5.26 10/29 上期 34.19

<7191> イントラスト 東Ｓ +1.59 10/29 上期 22.81

<7551> ウェッズ 東Ｓ +0.32 10/29 上期 -23.32



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース

