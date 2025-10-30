決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 日本アビオ、イントラスト、ケアサプライ (10月29日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6946> 日本アビオ 東Ｓ +12.02 10/29 上期 73.07
<2393> ケアサプライ 東Ｓ +5.26 10/29 上期 34.19
<7191> イントラスト 東Ｓ +1.59 10/29 上期 22.81
<7551> ウェッズ 東Ｓ +0.32 10/29 上期 -23.32
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース