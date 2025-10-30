―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6301> コマツ 　　　　東Ｐ 　 -10.12 　 10/29　　上期　　　 -7.27
<9697> カプコン 　　　東Ｐ　　 -8.06 　 10/29　　上期　　　 76.49
<2212> 山パン 　　　　東Ｐ　　 -7.87 　 10/29　　　3Q　　　 12.16
<9022> ＪＲ東海 　　　東Ｐ　　 -6.36 　 10/29　　上期　　　 26.89
<2811> カゴメ 　　　　東Ｐ　　 -5.83 　 10/29　　　3Q　　　-47.65

<9046> 神電鉄 　　　　東Ｐ　　 -5.66 　 10/29　　上期　　　 18.02
<8697> 日本取引所 　　東Ｐ　　 -5.36 　 10/29　　上期　　　　7.88
<1930> 北陸電工 　　　東Ｐ　　 -5.27 　 10/29　　上期　　　　3.25
<9474> ゼンリン 　　　東Ｐ　　 -4.40 　 10/29　　上期　　　　黒転
<1934> ユアテック 　　東Ｐ　　 -4.33 　 10/29　　上期　　　 25.89

<7575> 日本ライフＬ 　東Ｐ　　 -4.12 　 10/29　　上期　　　　7.41
<4229> 群栄化 　　　　東Ｐ　　 -4.02 　 10/29　　上期　　　　5.15
<4956> コニシ 　　　　東Ｐ　　 -3.68 　 10/29　　上期　　　 -5.83
<5659> 日精線 　　　　東Ｐ　　 -3.26 　 10/29　　上期　　　-46.95
<9932> 杉本商 　　　　東Ｐ　　 -2.64 　 10/29　　上期　　　-20.89

<7278> エクセディ 　　東Ｐ　　 -2.63 　 10/29　　上期　　　　4.30
<2664> カワチ薬品 　　東Ｐ　　 -2.50 　 10/29　　上期　　　-16.22
<9991> ジェコス 　　　東Ｐ　　 -2.27 　 10/29　　上期　　　 51.04
<6349> 小森 　　　　　東Ｐ　　 -1.95 　 10/29　　上期　　　159.10
<6146> ディスコ 　　　東Ｐ　　 -1.50 　 10/29　　上期　　　　5.88

<5911> 横河ブＨＤ 　　東Ｐ　　 -1.45 　 10/29　　上期　　　 23.00
<9531> 東ガス 　　　　東Ｐ　　 -0.46 　 10/29　　上期　　　215.66

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース