決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ディスコ、コマツ、カプコン (10月29日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6301> コマツ 東Ｐ -10.12 10/29 上期 -7.27
<9697> カプコン 東Ｐ -8.06 10/29 上期 76.49
<2212> 山パン 東Ｐ -7.87 10/29 3Q 12.16
<9022> ＪＲ東海 東Ｐ -6.36 10/29 上期 26.89
<2811> カゴメ 東Ｐ -5.83 10/29 3Q -47.65
<9046> 神電鉄 東Ｐ -5.66 10/29 上期 18.02
<8697> 日本取引所 東Ｐ -5.36 10/29 上期 7.88
<1930> 北陸電工 東Ｐ -5.27 10/29 上期 3.25
<9474> ゼンリン 東Ｐ -4.40 10/29 上期 黒転
<1934> ユアテック 東Ｐ -4.33 10/29 上期 25.89
<7575> 日本ライフＬ 東Ｐ -4.12 10/29 上期 7.41
<4229> 群栄化 東Ｐ -4.02 10/29 上期 5.15
<4956> コニシ 東Ｐ -3.68 10/29 上期 -5.83
<5659> 日精線 東Ｐ -3.26 10/29 上期 -46.95
<9932> 杉本商 東Ｐ -2.64 10/29 上期 -20.89
<7278> エクセディ 東Ｐ -2.63 10/29 上期 4.30
<2664> カワチ薬品 東Ｐ -2.50 10/29 上期 -16.22
<9991> ジェコス 東Ｐ -2.27 10/29 上期 51.04
<6349> 小森 東Ｐ -1.95 10/29 上期 159.10
<6146> ディスコ 東Ｐ -1.50 10/29 上期 5.88
<5911> 横河ブＨＤ 東Ｐ -1.45 10/29 上期 23.00
<9531> 東ガス 東Ｐ -0.46 10/29 上期 215.66
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
