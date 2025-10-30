―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4099> 四国化ＨＤ 　　東Ｐ 　 +16.62 　 10/29　　　3Q　　　　7.94
<6701> ＮＥＣ 　　　　東Ｐ 　 +16.20 　 10/29　　上期　　　332.71
<5857> ＡＲＥＨＤ 　　東Ｐ 　 +14.70 　 10/29　　上期　　　 65.26
<9267> Ｇｅｎｋｙ 　　東Ｐ 　 +11.43 　 10/29　　　1Q　　　 28.65
<2760> 東エレデバ 　　東Ｐ　　 +6.34 　 10/29　　上期　　　-40.34

<4043> トクヤマ 　　　東Ｐ　　 +4.86 　 10/29　　上期　　　 39.23
<4290> ＰＩ 　　　　　東Ｐ　　 +4.46 　 10/29　　上期　　　 18.23
<6861> キーエンス 　　東Ｐ　　 +2.96 　 10/29　　上期　　　　7.26
<8628> 松井 　　　　　東Ｐ　　 +1.60 　 10/29　　上期　　　 14.04
<6436> アマノ 　　　　東Ｐ　　 +1.48 　 10/29　　上期　　　 -0.50

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

