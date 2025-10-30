

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ +16.62 10/29 3Q 7.94

<6701> ＮＥＣ 東Ｐ +16.20 10/29 上期 332.71

<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ +14.70 10/29 上期 65.26

<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ +11.43 10/29 1Q 28.65

<2760> 東エレデバ 東Ｐ +6.34 10/29 上期 -40.34



<4043> トクヤマ 東Ｐ +4.86 10/29 上期 39.23

<4290> ＰＩ 東Ｐ +4.46 10/29 上期 18.23

<6861> キーエンス 東Ｐ +2.96 10/29 上期 7.26

<8628> 松井 東Ｐ +1.60 10/29 上期 14.04

<6436> アマノ 東Ｐ +1.48 10/29 上期 -0.50



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

