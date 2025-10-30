◇ワールドシリーズ第5戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は投ゴロに倒れた。

相手先発の新人右腕・イエサベージに対し、初回の第1打席は2ボール2ストライクからの6球目、外角直球に手を出したが、投ゴロに打ち取られた。相手右腕とは第1戦でも対戦し、2打数無安打だった。

一方、ブルージェイズは初回、相手先発・スネルからシュナイダーが第1球を狙って先頭打者アーチ。さらに、次打者・ゲレロも左越えソロを放ち、初回先頭打者から2者連続本塁打はWS史上初、ポストシーズン（PS）を通じても2002年ア・リーグ地区シリーズ第3戦のアスレチックス以来2度目となった。

延長18回、6時間39分の歴史的死闘を終えた第3戦から一夜明けた前日の第4戦は投打同時出場し、自身初めてのWS登板で7回途中4失点、打っても3打数無安打。チームを勝利に導くことができず対戦成績を2勝2敗のタイに戻された。

それでも試合後には「今日は負けてしまったけど、良いことも悪いことも切り替えて明日の一試合にまず集中したい」と切り替えを強調していた。

チームは勝てば2年連続となる世界一に王手をかける。