ウクライナがロシア国内でロシア軍将校を殺害したと発表した。写真はロシア軍が入り込んでいると伝えられるウクライナ東部の都市ポクロウシク/Libkos/Getty Images

（ＣＮＮ）ウクライナは２９日、戦争犯罪に責任のあるロシア軍将校を暗殺したと発表した。場所はロシア国内で、自動車爆弾によって殺害したとしている。

ウクライナ国防情報総局によると、週末に死亡したベニアミン・マズヘリン氏は、シベリア南西部ケメロボに駐留するロシア軍憲兵隊の副司令官だった。

同局はマズヘリン氏が指揮を執っていたロシア国家親衛隊の特殊部隊について、２０２２年のロシアによるウクライナへの全面侵攻の際に、キーウで「ウクライナ国民に対する戦争犯罪とジェノサイド（集団殺害）」に関与した疑いがあるとしている。

ＣＮＮはロシア国防省とロシア国家親衛隊にコメントを求めた。

ウクライナ国防情報総局が公開した動画には、身元不明の人物がリモコンを手にする様子が映っている。続いてカメラが道路に停車中の銀色の車両を捉えると、車両は爆発、炎上する。

動画の中で、ウクライナ国防情報総局は「ウクライナ国民の処刑人を排除する」作戦の一環として、マズヘリン氏を監視していたと述べている。

今回報道されたマズヘリン氏の殺害以外にも、ロシア国内ではロシア人が暗殺される事件が相次いでいる。

４月には、ロシアのヤロスラフ・モスカリク将軍がモスクワ郊外で発生した車両の爆発で死亡した。ロシア当局は「ウクライナの特殊部隊員」をテロ容疑で訴追したと発表したが、ウクライナはこの事件について一切の責任を認めていない。

その数カ月前、ウクライナで化学兵器を使用したとされるロシアの高官が、モスクワのアパートの外で電動スクーターに仕掛けられた遠隔操作爆弾によって殺害された。この作戦に詳しい情報筋はＣＮＮに対し、暗殺の背後にはウクライナの治安機関がいると語った。

２３年１１月、ウクライナはロシア占領下にある東部の都市ルハンシクで、ロシア政府が設置した地元議会の議員、ミハイル・フィリポネンコ氏の暗殺に関与したと発表した。フィリポネンコ氏も自動車爆弾によって殺害されている。