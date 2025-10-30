¾åÊý¤Î¿Æ»ÒÌ¡ºÍ»Õ¡¡ÉâÀ¤Äâ»°¸ã¤µ¤ó»àµî¡¢81ºÐ¡¡ÁêÊý¤ÎÌ¼Èþ¥æ¥ë¤¬Êó¹ð
¾åÊý¤Î¿Æ»ÒÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡ÖÉâÀ¤Äâ»°¸ã¡¦Èþ¥æ¥ë¡×¤ÎÉâÀ¤Äâ»°¸ã¡ÊËÜÌ¾¡¦¾Â¸ýÀµÍø¡Ë¤µ¤ó¤¬25Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Ë½êÂ°¤·¡¢´ØÀ¾¤ÎÉñÂæ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁêÊý¤Ç»°½÷¤ÎÈþ¥æ¥ë¡Ê49¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Èþ¥æ¥ë¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö10·î25Æü¤Ë»Õ¾¢¡¢»°¸ã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Èþ¥æ¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÁ³¤Î¤³¤È²á¤®¤Æ²ÈÂ²¤â¥¢¥¿¥Õ¥¿¤Ç¡£¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÆþ±¡¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ºÇ¶á¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÌëÃæ¤ËÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬»ä¤¿¤Á¤â´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¶ì¤·¤Þ¤º¤ËÀÂ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶á¶·¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¾õ¶·¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
»°¸ã¤µ¤ó¤ÏÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡£²ñ¼Ò°÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á¾²æÇ¶²ÈÌÀÄ³¤Î¡ÖÌÀÄ³³Ø±¡¡×¤Ç½¤¹Ô¤·¡¢ÉâÀ¤Äâ¤È¤óÊ¿¤ËÆþÌç¡£Æ±´ü¤Î½½¸ã¤È¡ÖÉâÀ¤Äâ»°¸ã¡¦½½¸ã¡×¤òÁÈ¤à¤¬¡¢½½¸ã¤Î°úÂà¤Ç¡¢ÄïÄï»Ò¤È¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¤¬93Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò¾Ã¡£»°½÷Èþ¥æ¥ë¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢95Ç¯¤ËÆ»ÆÜËÙÏ²²ÖºÂ¤Ç¿Æ»ÒÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¡£·Ý¿ÍÃç´Ö¤«¤é¡¢¡Ö»â»ÒÉñ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¡£
Èþ¥æ¥ë¤Ï»°¸ã¤µ¤ó¤È¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯´Ö¡¢»°¸ã¡¦Èþ¥æ¥ë¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£»°¸ã¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»°¸ã¤Ï¡¢1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤ÎÅÅµ¤ÄÌ¿®´Û¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¤º¤Ã¤ÈÉâÀ¤Äâ»°¸ã¡¦½½¸ã¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¤Î¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤·¤ÆÂçºå´ØÀ¾ËüÇî¤¬¤¢¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿°áÁõ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢·Ý¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
»°¸ã¤µ¤ó¤Î°Õ¸þ¤Ç¡¢Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Î²ÈÂ²Áò¤Ç½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÀ¸Á°¤ÎËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ç¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Î²ÈÂ²Áò¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÄÌÌë¡¢Áòµ·¤È¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Í¥¤·¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿10·î25Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ10·î25Æü¡£10+25¡á35¡Ê»°¸ã¡Ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÇ´ü¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Õ¾¢¡£³§¤µ¤Þ¡¢»þ¡¹»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤ä¤³Ì¡ºÍ¡¡»°¸ã¡¦Èþ¥æ¥ë¡¢30¼þÇ¯¡£¤³¤ì¤Ë¤Æ½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£