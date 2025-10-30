UVERworld¡¢·ëÀ®25¼þÇ¯¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡È·¼¼¨¡É¤ò¹ï¤à¡½¡½¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡¢12.12¸ø³«·èÄê
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦UVERworld¤Î·ëÀ®25¼þÇ¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØUVERworld THE MOVIE¡§ 25 to EPIPHANY¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬12·î12Æü¤Ë·èÄê¤·¡¢12·î26Æü¤è¤êSCREENX¡¢4DX¡¢ULTRA 4DX¤Ç¤Î¸ø³«¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦TAKUYA¡ç¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÈà¤é¤Î¡È¤¹¤Ù¤Æ¡É¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡ØUVERworld THE MOVIE¡§ 25 to EPIPHANY¡ÙÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ÖEPIPHANY¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢UVERworld¤Î¸½ºßÃÏ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖEPIPHANY¡Êµ¤¤Å¤¡¦¤Ò¤é¤á¤¡Ë¡×¤Ï¡¢Èà¤é¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ÝÄ§Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ëÀ®25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿UVERworld¤Ï¡¢2025Ç¯6·î14Æü¡¦15Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡ÖUVERworld LIVE ¡ÈEPIPHANY¡É at TOKYO DOME¡×¤ò³«ºÅ¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢ÀáÌÜ¤Î½Ö´Ö¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¿·¤¿¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë»Ñ¤òµÏ¿¡£²áµî¤«¤é¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤ÈÂ³¤¯¥Ð¥ó¥É¤Îµ°À×¤È¡¢²»³Ú¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿®Ç°¤òÀÅ¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡UVERworld¤Ï³Ú¶Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¡×¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Ì¤¯¤³¤È¡×¡ÖÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Å¯³Ø¤òÂÎ¸½¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÇ®ÎÌ¤È¥¢¥¸¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤ß¡¢¡Öº²¤òÇ³¤ä¤¹¾ì½ê¡×¤È²½¤¹¡£º£²ó¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î½¸ÂçÀ®¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¶â»úÅã¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÇò¤È¹õ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤È±Ç²è»£±Æ¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¥³¥é¡¼¥¸¥å¤·¤¿¤â¤Î¡£¡Ö25 to EPIPHANY¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤Èº£¤òÀ¸¤¤ëÈà¤é¤Î»Ñ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¸òº¹¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢UVERworld¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿ºÐ·î¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¹ÒÏ©¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î»Ñ¤¬¡¢¡Ö´î¤Ó¤â¶ì¤·¤ß¤âº£¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡½¡½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¸òºø¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ëTAKUYA¡ç¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢ÄÏ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÃ¯¤ò°¦¤·¡¢Ã¯¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¾ï¤Ë¡ØLIVE¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à2Æü´Ö¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÄÌ²áÅÀ¡É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤ÎUVERworld¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£UVERworld¤¬Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤Îµ°À×¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬´õË¾¤ò¤â¤Ã¤ÆÌÀÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØUVERworld THE MOVIE¡§ 25 to EPIPHANY¡Ù¤Ï¡¢12·î12Æü¤è¤ê2D¸ø³«¡¢12·î26Æü¤è¤êSCREENX¡¢4DX¡¢ULTRA 4DX¸ø³«¡£
