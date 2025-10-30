大善戦オーストラリア代表戦を回顧 白熱の80分からチームの進化を振り返る

ラグビー日本代表は、欧州での秋のテストマッチシリーズのために10月29日に英国・イングランドへと飛び立った。11月1日には、10年前に同じイングランドで歴史的な金星を奪った世界ランキング1位の南アフリカとの対戦が待ち受ける。シリーズ開幕戦として臨んだ10月25日の「リポビタンDチャレンジカップ2025」（東京・国立競技場）は世界ランキング7位のオーストラリア代表（日本はランク13位）に15-19と迫る惜敗。昨年復帰したエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）が率いたチームでは、世界の強豪国に最も肉迫した80分を演じた。昨季は日本よりランキング下位のジョージアにも敗れるなど低迷を続けた桜のジャージーに何が起きているのか。白熱の80分から、チームの進化を振り返る。（取材・文＝吉田 宏）

◇ ◇ ◇

秋を通り越したような国立競技場が溜息と歓声に包まれた。雨が打ちつけるスコアボードに浮かんだ「15-19」というスコアが様々な思いを湧き起こす。いつもは雄弁な敗軍の将も、会見では「Well（うーん）」という一言から沈黙すること7秒。その思いを語り始めた。

「残念な結果です。何が残念かというと、やはり前半の30分でベストな状態を見せられなかったことです。理由は選手の緊張であったり、オーストラリアが所々でボールにプレッシャーをかけてきたため。でも、選手はファイトをし続け、最後まで失速することはなかったことは誇らしく思っています。勝てる所まで持って行けたにも関わらず今回は力が足りなかったが、ポジティブな収穫はありました。闘争心は間違いなく成長しています」

前後半でストーリーが全く異なる物語を見ているような80分間だった。オーストラリア代表ワラビーズは、日本戦の3週間前に行われたニュージーランド戦から先発13人を入れ替えてきた。先発15人の平均キャップ数では日本の20.9に対して21.9と経験値ではほぼ互角。しかし、エディーが率いた2023年ワールドカップでの史上初のプール戦敗退からオーストラリアは着実に力を取り戻してきた。8月には南アフリカ代表を倒し、アルゼンチン、ニュージーランドとも互角の戦いを演じている。

日本にとって過去6戦全敗という相手に挑む戦いだったが、序盤戦からゲームの主導権を掴めない。個々の接点では明らかに後手を踏む展開を、8月のカナダ戦から主将を担うLOワーナー・ディアンズ（東芝ブレイブルーパス東京）は「前半は規律が良くなくて自分たちのアタックが出来ない時に、相手はすごいプレッシャーを掛けてきた。それをクリーンアウト出来ずに、前半はいいゲームが出来なかった」と振り返ったが、エディーがスキッパーの言葉を補うように続けた。

「前半のジャパンは、速くボールを動かしたいという気持ちがある中で、ネガティブな状況からも速い展開をしてしまっていた。例えば、ラインアウトからのアタックでも1つ目、2つ目のラックからクイックにボールを出せていないにも関わらず、無理矢理（ボールを）動かそうとするから効果的なアタックになっていなかった」

「超速ラグビー」というスピードに拘り、積極的にアタックを仕掛けるチームスタイルに取り組む日本だが、エディーの語る「効果的なアタック」のためには忍耐力が必要だ。攻撃フェーズを我慢強く重ねる中で、相手防御に綻びを作らせ、その間隙を突く。これが日本の鉄則だが、接点でのフィジカリティーで優位に立ったワラビーズはしたたかだった。

発展途上の超速ラグビー 苦闘を物語る数値

今季テストマッチ7試合中5戦で先発出場して、この試合でも俊敏なパスワークとラン、キックで相手を“掻きまわした”SH藤原忍（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）が、こう振り返る。

「オーストラリアはブレークダウンでのファイトをすごく徹底してきました。ちょっとグレーな所を攻めながら。それで、こっちもフラストレーションが溜まってしまった」

相手は密集の中でも反則か否かというグレーゾーンで戦いを仕掛けてきた。過去2度の世界一を経験するラグビー大国の選手たちは、激しいぶつかり合いだけではなく、レフェリーも十分に目視出来ない密集戦の中でも、反則ぎりぎりで体を押し込みボールを確保し、クイックにボールを出そうとする日本の動きを封殺することで、テンポの速い球出しを遅らせた。キックオフ直後に、ラインアウトから大型CTB中野将伍（東京サントリーサンゴリアス）が縦に突っ込んでポイントを作ろうとした瞬間、相手FLにあっさりとボールを奪われたのも象徴的なプレーだった。日本の2人目、3人目のサポートが遅すぎたのだ。世界規格のラグビーでは、「超速」はまだまだ発展途上だ。

この接点での苦闘は数値でも読み取ることが出来る。前半のボール保持率はオーストラリアが59％、日本は41％だったが、注目すべきは「ポスト・キャリー・メーター」と呼ばれるデータだ。一般的に「ランメーター」と呼ばれるケースも多いが、細かくは相手とコンタクトしてからどれだけ前に攻め込めたかを指す。前半はオーストラリアが通算100mキャリーしたのに対して日本はわずか13mという数値が出ている。一見すると、何かの計測ミスかと思う信じ難い低さだ。

実際に前半中盤には注目のFB矢崎由高（早稲田大3年）が左サイドで13m以上のランを見せている。だが、これは相手のキックで陣地を大きく下げられた位置からのカウンターアタックで、攻撃の起点となるゲインラインを越えられていない状況でのプレーだった。正確なメートル数はとにかく、両チームに相当大きな格差があったのは間違いない。前半40分をみれば、日本がアタックチャンスを得て展開しても陣地を前に進められず、スコアはもちろん、相手防御を崩した有効な攻撃はほとんど見られなかった現実が浮かび上がる。

前半を終えてスコアは日本の3-14。攻撃の目安になる敵陣22m突破も、日本は相手オフサイドによるPGにより他力で1度しか出来なかった。だが、厳しい戦いに藤原が苛立ちを感じた一方で、ワーナーは冷静にゲームを見つめていた。

「前半あれだけプレッシャーを掛けられて、あれだけ自陣でプレーさせられて、2トライしか取られていないのはすごく自信になった。イエローカードも2枚出たけれど、ゴールライン前でもいいディフェンスが出来ていた。それが後半に向けての自信になって、強みのスピードのあるアタック、フィットネスを使ったラグビーが出来たと思います」

ワラビーズが優位を決定的にするはずの前半37、39分のトライが、TMO（ビデオ判定）で立て続けに取り消されたのも日本の反撃には大きなポイントになったが、それ以上にワーナーが指摘した日本のディフェンスが防戦一方の中で機能していたことが、最終スコアで4点差に肉迫する戦いの源泉となった。この防御力が、ワラビーズ戦最大の評価ポイント、収穫なのは間違いない。

従来のスタンダードから感じた異質 ノーガードの打ち合いを捨てて

実際のプレーを見ても、前半19分には自陣ゴールラインを背負った防御でワラビーズの19次攻撃を守り続けた。結果的に反則を犯してしまったが、再び猛攻を受けても10次攻撃を耐え続け、痺れを切らした相手がボールをBKに展開したところをWTB石田桔平（横浜キヤノンイーグルス）の好タックルで阻止。都合29フェーズを守り続けたことになる。

日本代表は伝統的に体格面では強豪国に劣っていた。そのため、接点でパワーゲームに挑むよりも、体の軽さ、俊敏さを生かしたスピード勝負が伝統であり、生命線でもあった。このような宿命の中で、フィジカリティーの格差もあり防御面では淡白さを見せてきた。乱暴に表現すればノーガードの打ち合いのようなゲームで上位国に挑んできたのが日本代表の歴史でもあった。だが、世界ランク7位相手に、この日、桜のジャージーが浴びせかけたタックルは、従来のスタンダードからは異質のものに感じられた。

防御面の強化を担うのは南アフリカ出身のギャリー・ゴールド・アシスタントコーチ（AC）。2014-15年シーズンには神戸製鋼（現コベルコ神戸スティーラーズ）のHCを務め、その前後にはイングランド、南アフリカのクラブでコーチを歴任。アメリカ代表HCを経て、この秋に正式にコーチに就いてから1度もメディア対応がないのは残念だが、エディーがその手腕をこう評価する。

「彼はマッドサイエンティスト（気の触れた科学者）のような人で、木曜日にはアップルストアで練習に使えそうな機材を買い漁り、テクノロジーを駆使して徹底的に（防御を）究明するような人。それだけじゃなく選手にハードワークを科し、いいディフェンスを落とし込んでいる。選手がワクワクしながらディフェンスに打ち込めているのは、彼がいるからです」

渡英直前に都内で行われた練習では、FL下川甲嗣（東京SG）が、より具体的なディフェンスの取り組みと進化を説明してくれた。

「パシフィックネーションズカップで、ゴール前防御から点を取られることが（何度か）あったので、その反省を踏まえて合宿で練習はしてきたし、そこがオーストラリア戦で出せたのは良かった。ゴール前防御では、相手の攻撃をただ見て、待っているだけじゃ止められないので、立ち上がって直ぐに次のプレーが出来るポジショニングをして、アクションが起こせる状態にいち早くなるようにしようと改めて話をしていた。システムももう一回整理しました。（具体的には）構える姿勢から確認して、陸上競技のクラウチングスタートのような、手を地面に着くくらいの低さで、相手が（密集から）ボールを持ち上げた瞬間に差し込めるような態勢を作ることです」

取材を続けていても、何か特別なスキルや考え方がディフェンス面で落とし込まれるというよりは、立ち上がって直ぐに次の防御ポジションを取る、低い姿勢を徹底するなど基本動作、そしてチームが掲げる「超速」を防御でも求めるというのが日本の取り組みだ。それを泥臭く、グラウンドで選手の体に叩き込む。ゴールドAC就任前の今夏の合宿では、チームは素早い出足で相手に襲い掛かるラッシュアップディフェンスに取り組んでいたが、そこに新AC仕込みの泥臭いタックルがミックスされて、防御が研ぎ澄まされてきた。

昨年発足したエディー体制では、ゴールドが3人目のディフェンス担当だ。コーチにも常にハードワークを求めるエディーの下では、多くのスタッフの新陳代謝が起こるのが難しいところだが、ようやく防御コーチングがピッチの上で機能し始めている。世界7位に浴びせ続けた防御を、次戦の南アフリカをはじめとした世界の強豪相手にも見せることは出来れば、2年後に迫るワールドカップへ向けて大きなステップになる。

特筆すべき選手はHO江良、FLガンター、SH藤原

勿論、ワラビーズを3トライに抑えた防御力は、選手個々の活躍にも支えられていた。メンバーが総じて好ディフェンスを見せた中で、特筆するべきは多くの人も同感だろうがHO江良颯（S東京ベイ）だ。今季代表デビューの江良だが、開始3分に相手の5次攻撃にラックでボールに絡んで反則を奪うと、11分にはラインアウトからのファンブルボールを繋がれたシーンで、タッチ際を突破しようとした相手FWをハードタックルでタッチ外へ押し出した。後半開始直後に右足首を痛めながらプレーを続け、28分にオーストラリアのPRを仰向けに倒して、脳震盪チェックのため一時退場に追い込んだ。

試合後は病院に直行したため残念ながら江良本人から話は聞けなかったが、この試合でのタックル回数は両チームで最多の25を数えた。この試合での負傷で残念ながら渡英は断念することになったが、江良だけに止まらずLOジャック・コーネルセン（埼玉パナソニックワイルドナイツ）23回、PR竹内柊平（東京SG）、No8リーチマイケル（BL東京）、そして相手をなぎ倒し続けたFLベン・ガンター（埼玉WK）がそれぞれ21回と、都合6人が20回以上のタックルを記録した。

この数字を他の試合と比較するのもあまり合理性はないが、8月のフィジー戦での最多タックル回数は同じく江良らが記録した14回。7月に行われたウェールズ第2戦ではCTB中野の17回がトップという数字を見ると、驚異的なタックル数でオーストラリアに立ち向かったことが分かる。勿論タックルの多さは「防戦一方」だったゲームとも解釈できるが、調子を上げてきた世界7位を3トライに封じたことを考えれば、その価値は評価するべきだろう。

4点差の惜敗で特筆するべき選手を挙げれば、先に触れたHO江良、そしてフィジカルバトルで今季欠かせない存在に成長したFLガンター、攻撃面ではSH藤原だろう。ワールドカップ出場経験の無い新しい世代が、チームのコアメンバーへと成長を続けている。

そして、目前に迫る南アフリカ戦は文句なしの世界最強チームとの対戦になる。4点差負けのオーストラリア以上にフィジカル、スキル、勝つためのスタイルを持った相手を、成長を見せる防御で世界7位とのゲーム同様に3トライないしロースコアに封じ込めれば上出来だ。そこに、忍耐力を持ってフェーズアタックを重ね、相手防御に破綻を生じさせることが出来れば、2015年9月19日のようなバトルが見られることになる。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。