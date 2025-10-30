ÂçÃ«æÆÊ¿£±ÂÇÀÊÌÜÅê¥´¥í¤Ç£±£°ÂÇÀÊÌµ°ÂÂÇ¡¡¥¹¥Í¥ëÀèÆ¬¤«¤é£²¼ÔÏ¢Â³ÃÆÈïÃÆ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥ê¡¼¥Éµö¤¹
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê£²£¹Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¡¢£²¾¡£²ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£±²óÎ¢ÀèÆ¬¤Î£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¡¢Åê¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Æ£±£°ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÀèÈ¯¤Ï£²£²ºÐ¿·¿Í±¦ÏÓ¤Î¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¡££¹·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ï¤º¤«£³ÅÐÈÄ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£µ»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍË¾³ô¤À¡£ÂçÃ«¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¤ÇÂÐÀï¤â¡¢»î¹çÁ°¤Ë¡ÖÅê¤²Êý¤ò´Þ¤á¤ÆÆÈÆÃ¡×¤È·Ù²ü¤·¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È°ì¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£±²óÉ½¤ÏÀèÈ¯¤Î¥¹¥Í¥ë¤¬ÀèÆ¬¤Î¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¡¢Â³¤¯¥²¥ì¥í¤Ë£³µå¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î£²¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÈïÃÆ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÀèÆ¬¤«¤é¤Î£²¼ÔÏ¢Â³ÃÆ¤òÍá¤Ó¤Æ£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤Þ¤µ¤«¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¾¡£±ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£³Àï¤ò¡¢»î¹ç»þ´Ö£¶»þ´Ö£³£¹Ê¬¡¢±äÄ¹£±£¸²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤Ê¤¬¤éÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£ÂçÃ«¤â£²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É£´ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ£µ»Íµå¤Ç¡¢Á´£¹ÂÇÀÊ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ëÎò»Ë¤Ë¤Î¤³¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£Âè£´Àï¤ÏÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¤¬£·²ó£´¼ºÅÀ¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¡¢ÂÇ·â¤Ç¤â£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ£±»Íµå¤Ç£·»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë°ÂÂÇ¤¬½Ð¤º¡¢´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤ÆÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò£²¾¡£²ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤¬ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¡££³£°Æü¡ÊÆ±£³£±Æü¡Ë¤Î°ÜÆ°Æü¤ò¶´¤ß¡¢£³£±Æü¡ÊÆ±£±£±·î£±Æü¡Ë¡¢£±£±·î£±Æü¡ÊÆ±£²Æü¡Ë¤ÎÂè£¶¡¢£·Àï¤Ï¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Âè£¶Àï¤Ë¤Ï£²ÅÐÈÄÏ¢Â³¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£