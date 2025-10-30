伊藤沙莉“秋の好きなところ”語る「服で言うと1番好き。おしゃれしやすい」

女優の伊藤沙莉（31歳）が、10月29日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。秋の好きなところについて語った。



番組冒頭で、松岡茉優が「秋だよ」と言うと、伊藤沙莉も「秋だな」と相槌を打つ。松岡が「1番好き？」とたずねると、伊藤は「あの、服で言うと1番好き。なんかおしゃれしやすい。なんて言うの？ 夏は夏でさ、もうさ、もう涼しきゃいいみたいな感じでしょ。もう暑いのだけ避けられればいい、みたいになってきて。夏服も別に嫌いじゃないんだけど。冬は冬でコートで全部隠れちゃうじゃん」と話す。



松岡も、寒すぎると1番かわいくなくても温かいコートを選んでしまうと話し、伊藤は「そうなの。ってなったら、なんか（オシャレの）し甲斐があるよね。ご飯も美味しいしね。なんか秋って好きだよ」と語った。