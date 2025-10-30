【仰天野球㊙史】#38

【仰天野球㊙史】長嶋茂雄と並ぶゴールデンボーイ 悲運の“ムリ・トオル”…わがまま、短気、ゆえに早とちりのバットマン

2025年プロ野球公式戦のあるデータを紹介する。

セ・リーグ405-252、パ・リーグ430-209。

前者が勝利数、後者がセーブ数。いかにクローザーの好投が勝利投手を支えているかが分かる。

この関係を探っていくと、金田正一の400勝利、王貞治の868本塁打もかなわない“不滅の怪記録”がある。1試合で勝利投手とセーブを同時に獲得した投手がいたのだ。むろん、たった一度の記録で、永遠に破られることのない裏面記録を引っ張り出してみよう。

今から遡ること半世紀、1974年のことだった。8月18日、日生球場（大阪）での近鉄-日本ハム戦。試合は日本ハムが三回表に大下剛史の三塁打で2点を先制した。怪記録の発端は六回裏に起きた。

2死一塁で左のホームラン打者、クラレンス・ジョーンズ（この年の本塁打王）を迎えた。2球続けてボールを投げたところで、日本ハムは先発の下手投げ高橋直樹を三塁へ移し、ワンポイント救援として左腕の中原勇を投入。しかし中原が四球を与えると、高橋直が再びマウンドへ。

リリーフに変身した高橋直はこのピンチを抑え、九回にジョーンズに本塁打を浴びたものの、2-1で逃げ切った。公式記録は「勝利投手（5回3分の2）高橋直樹」「セーブ（3回3分の1）高橋直樹」となり、1人の投手に勝利とセーブが与えられたのである。

セーブはこの年から採用された新しい記録で、現在のように細かい縛りはなかった。この予想外の出来事は翌年にルールを付け加えた。「勝利とセーブは勝利を優先する」とし「セーブは勝利の権利を持たない投手に与える」と。

この年のプロ野球界は話題満載だった。

ロッテ-太平洋の遺恨試合（後日、真相を取り上げる）に長嶋茂雄の現役引退、高橋直の同僚だった高橋博士が史上初めて1試合で全9ポジションを守った。牛革ボールを採用したのもニュースとなり、高橋直の記録はその他大勢扱いだった。

高橋直は早大から日本鋼管を経て69年に日本ハムの前身の東映フライヤーズに入団、いきなり13勝を挙げた。日拓に変わった73年にも12勝をマークしエースとなった。

セーブ記録が導入されたからこその怪記録だったが、セーブ記録のない時代にはときたま見られた作戦だった。魔術師の異名をとった三原脩監督の得意とする采配で、西鉄時代は稲尾和久を、大洋時代は秋山登といったエースをそうやって使った。「エースを引っ込めたらファンががっかりするから」というのが理由のひとつだった。昭和の野球は本当に面白かった。

（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長）