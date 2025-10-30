韓米関税交渉が7月30日の口頭合意から92日ぶりに韓米首脳会談を通じて劇的に妥結した。その中で、米国のドナルド・トランプ大統領が韓国政府の交渉力を公に認め、注目を集めた。

29日、トランプ大統領は慶州（キョンジュ）アジア太平洋経済協力（APEC）のCEO（最高経営責任者）サミットでの演説で、「金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官は素晴らしい人物であり、非常に手ごわい交渉家」とし「もう少し能力の低い相手に会えたら良かったのだが」と冗談を交えて語った。会場からは笑い声が起こった。

交渉関連の著書を持ち、長年にわたり実業家として活動してきたトランプ大統領が、相手国の実務者を公に称賛するのは極めて異例という評価が出ている。

トランプ大統領は続けて「ハワード・ラトニック商務長官、スコット・ベッセント財務長官、ジェミソン・グリア通商代表部（USTR）代表も皆、交渉が上手だった」とし「卓越した交渉家たちが成し遂げた成果だ」と自国の実務陣の功績も称えた。

7月21日に就任した金長官は、就任から103日で韓米関税交渉の最終妥結を導いた。産業通商部内では「就任100日ではなく、交渉100日だった」という言葉が出るほど、交渉全般で大きな役割を果たした。

今回の合意により、米国の韓国に対する関税は25％から15％に引き下げられることになった。韓国は総額3500億ドル（約53兆円）のうち2000億ドルを現金で、残り1500億ドルを造船・エネルギー協力プロジェクトへに分割投資する。年間投資上限を200億ドルに設定し、外国為替市場への衝撃を最小限に抑えた。

これに先立ち金長官は、7月30日（現地時間）に米ワシントンD．C．で関税交渉の口頭合意を導く前から、予測不能なトランプ大統領とどのように対話すべきかを研究するため、ロールプレイ（役割演習）を行っていたという。金長官は当時のメディアインタビューで「我々はトランプ大統領のように話す努力をした」とし「トランプ大統領の話し方は非常に簡潔で率直だ」と説明したことがある。

また、当時の交渉で米国側が韓国に対し、30カ月以上経過した牛肉製品の輸入制限を解除するよう圧力をかけた際、金長官は過去に韓国で発生した「狂牛病大規模デモ」の写真を見せ、この要求を撤回させたという逸話も伝えられている。