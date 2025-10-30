家具大手ニトリの業績が悪化している。2022年度まで36期連続で増収増益を達成したが、24年3月期の売上高は前年比6％減、営業利益は同9％減となった。売上高は前年の決算期変更の影響もあるが、利益の減少は明らかだ。25年3月期は売上高が9288億円（前年比3.6％増）と回復したものの、営業利益は5.3％減の1177億円。今期も第1四半期時点で減収減益が続いており、業績はピークアウトしたといえる。

ニトリは1967年に、札幌市で「似鳥家具店」として創業。93年に本州に進出し、03年に100店舗、13年に300店舗、17年に500店舗を達成した。今年6月末時点で国内787店舗、海外199店舗を展開する。ユニクロなどと同様、海外生産から物流・小売りまでを一括で管理する製造小売業（SPA）で家具の低価格を実現し、消費者の支持を集めた。だが、その成長神話も曲がり角を迎えている。

「食料品など必需品の物価高騰で、消費者が節約マインドになり、必要性の低い家具の需要が低下したと考えられます。家具は引っ越しのときに買うものですが、新設住宅着工戸数は減少しており、人の移動も減っているので業界全体が厳しい状況です」（家具メーカーの幹部）

さらに、今年4月の建築基準法改正による建物の省エネ基準適合が義務化されたことも影響しているという。国交省によると、新設住宅着工戸数は20年に90万戸を、24年には80万戸を下回った。経産省によれば、家具市場の規模も91年の2.7兆円をピークに減少を続け、21年には1.1兆円まで減少している。

ニトリは安売りで成長したが、この需要減少に抗えなくなったようだ。07年から始めた海外事業も売り上げ全体の6％にとどまる。

「家具が売れなくなったため、近年では日用品雑貨や家電に注力しています。家電は照明などの小物が主でしたが、冷蔵庫やドラム式洗濯機などの大物にも参入しました」（同）

ニトリは家具、カーテンなどのソフト商品、食器などのハード商品に次ぐ「第4の柱」に家電を位置づけている。だが家電の売上高は年間300億円とみられ、主力の家具には及ばない。

21年には2000億円超を投じ、家具小売り兼ホームセンターの島忠を子会社化したものの、同事業は23、24年度ともに赤字だ。

「元々業績が停滞していたところに、原材料費や人件費の高騰が追い打ちをかけた。島忠の家具は中価格帯が主だったが、ニトリのPBを入れたことで客離れが進んだ事例もある。運営方針が定まらない印象です」（流通関係者）

国内の家具需要が減退する中、新たな柱となる事業を見いだせなければ、ニトリの苦戦はしばらく続きそうだ。

（ライター・山口伸）