お笑い芸人の永野（51）が10月28日深夜（29日未明）に放送された「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（テレビ朝日系）で明かした潔癖ぶりが話題だ。

【もっと読む】柏木由紀は「3日以上」と…女性芸能人「風呂キャンセル界隈」アピール続々で“不潔ブーム”再来か

この日のテーマは「衛生状態」について。永野本人いわく、番組出演中に隣の人がオナラをしただけでトークに集中できないという、なかなかの潔癖症。温水洗浄便座の使い方といった話題に花が咲く中、トイレの個室でも隣に人がいると、その音が気になって用を足せないといった“こだわり”を明かしたのだった。

「繊細すぎると言っても過言ではないトーク内容に対しては、《思っていた以上に繊細で潔癖で面白かった》といった視聴者からの声がXに噴出。永野さんといえば、2024年にはネット配信番組で、本来ならコーラが入っていたペットボトルに入れられた麦茶を飲まざるを得ないシチュエーションになったことについて『トラウマになっている』と話したほどの潔癖症ですからね」（週刊誌芸能記者）

察するに、日常生活では自身が定める“衛生基準”を守るために四苦八苦しているのだろう。が、「この繊細ぶりは芸に生かせる」と前出の週刊誌記者は指摘する。

「昨今、話題を集めている『風呂キャンセル界隈』や『ドライヤーキャンセル界隈』といった“不潔ブーム”とも言えそうな動きに対するカウンターとして、自身の潔癖エピソードを披露しつつ、『不潔ブームは許さない！』という姿勢をアピールしていけばいいんです。それこそ、ドライヤーキャンセル界隈を公言しているゆうちゃみさんとバラエティー番組でトークバトルなんて盛り上がりそうです。潔癖を前向きにとらえ、『衛生芸人』という新ジャンルを確立できるかもしれません」

テレ朝のトークバラエティー「アメトーーク！」（木曜夜11時15分）あたりで、「不潔芸人vs.衛生芸人」なんて“くくりトーク”もできそうだ。ありのままの自分を武器にできれば、鬼に金棒だろう。

◇ ◇ ◇

潔癖症の人間がいる一方で、「汚れていても全然平気」という人間もいる。関連記事【もっと読む】柏木由紀は「3日以上」と…女性芸能人「風呂キャンセル界隈」アピール続々で“不潔ブーム”再来か…では、女性芸能人たちの間で広がる「不潔ブーム」について伝えている。