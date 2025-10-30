毎日のお料理やテイクアウトのお弁当やお惣菜、冷凍食品などをワンランク上の味にしてくれる「BOSCOシーズニングオイル」。料理の味つけに使えば、お店のような豊かな香りを楽しめるこの商品を試してみました！

BOSCOシーズニングオイルは、BOSCOエキストラバージンオリーブオイルと、オイルに溶け込む素材の香りが織りなす、オシャレな風味のシーズニングオイル。「香ばしローストガーリック」、「辛さと旨みのレッドペッパー」、「爽やかなレモン&オリーブオイル」、「華やかなバジル&オリーブオイル」、「仕上げにかけて楽しむトリュフ&オリーブオイル」の5種類で、料理や気分によって楽しむことが出来ます。

使い方は自由ですが、おすすめの料理や合う具材がパッケージに書いてるところも嬉しいですね。

◆香ばしローストガーリック→料理の旨みをぐっとひき立てる万能選手

◆辛さと旨みのレッドペッパー→麺類やおつまみにかけてピリッと食欲をそそる味に

◆爽やかなレモン&オリーブオイル→お魚料理と相性抜群のサッパリ味

◆華やかなバジル&オリーブオイル→お肉料理と相性抜群の香り高い味

◆仕上げにかけて楽しむトリュフ&オリーブオイル→卵料理やお肉料理を高級感あふれる味に

筆者は途中で飽きがちなクリームシチューを味変！ 華やかなバジル&オリーブオイルをかけると豊かな香りが広がって、チキンとの相性ばっちりでした。また、香ばしローストガーリックをかけると「シュクメルリ」の様な食欲そそるお味になりました。

焼いただけのお魚に爽やかなレモン&オリーブオイル。かけるだけで立派な一品になるのが嬉しいですね。

それぞれのオイルに塩胡椒や酢を合わせるだけでオリジナルドレッシングが作れるのも便利なポイント。BOSCOシーズニングオイルで日々の食卓をワンランクアップさせちゃいましょう。

公式サイトにはおもてなし料理にも使える豊富なレシピが掲載中なのでこちらもチェックを！

◆BOSCOシーズニングオイル

https://www.nisshin-oillio.com/bosco/seasoning/