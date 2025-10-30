「ダサい中年男性」しか着ていない“古臭いファッションアイテム”ワースト5
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第555回をよろしくお願いします。
◆ダサオジしか着ていないファッションアイテム
SNS時代の令和、情報伝達のスピードが早くトレンドの消費もあっという間。ちょっと前までイケてたアイテムなのに数年で賞味期限になることも……。
今回はそんな「もはやダサオジしか着ていない」令和のオワコンアイテム集を紹介します。
◆▼NIKEの「テックフリース」
10年ほど前「アスレジャー」なるトレンドワードが生まれました。ランニングウェアやヨガウェアを日常のカジュアルに取り入れる着こなしのことですね。今や特別「アスレジャー」などと言わずともスウェットパンツや機能性Tシャツなど当たり前の時代となりましたが、当時はまだ新鮮だったものです。
アスレジャーが謳われた時代、最も人気を集めていたのがNIKE。特にテックフリースと名付けられた機能性スウェットが大人気となり、常時品切れ状態。NIKE直営店のみならずユナイテッドアローズなど大手セレクトショップはこぞって取り扱い、時代を象徴するアイテムとなったのです。
値段も手頃で素材もタフ、長く快適に愛用できることから世代や属性を超えて浸透。浸透しすぎた結果、ユニクロやGUなど量販店が廉価版を作るに至り、テックフリースは急速に価値を失っていったのです。
◆古臭いイメージが漂う典型的な「オワコンアイテム」
シルエットは当時のトレンドであるスキニータイプ。ピッタリとフィットする極細シルエットは今やもう街中で見かけませんが……なぜかこのNIKEテックフリースのスキニーは稀に見かけます。主に地方ヤンキー系、港区経営者などに見られるような…なぜかかあの手合いはタイトフィットのスウェットが好きなんですよね……。
もちろん上手に着こなすこともできなくはないと思いますが……あまりにも「昔はやったイメージ」が強く、またユニクロGUの廉価版なども流通していることから特別感はまるでなし。今やセレクトショップでも取り扱ってるところはほとんどなく、古臭いイメージが漂う典型的な「オワコンアイテム」だと思います。
・メンズ フリース ルーズフィット オープンヘム パンツ 1万9580円
ちなみにNIKEもこのトレンド変遷をしっかり理解していて、実はワイドシルエットタイプのテックフリースも展開しています。
こちらは今の雰囲気にぴったり合うし素材感もいいので、セレクトショップでの取り扱いも多く、おすすめできます。今テックフリースを買うならこちらでしょう。
◆▼カナダグースの「ジャスパー」
こちらも10年前から爆発的な広がりを見せたカナダグース。
広告代理店の力で日本ではなぜか「ダウンは一生物」という認識が強く、「ダウンだけはいいものを買わねば」という強迫観念が流布されていました。
考えてみると「ダウンだけはいいものを買う」ってどこにも論理性がなく、日本のような温暖な気温ではそもそもプロユースのダウンなんて必要もないし……都市部で生活している人なら特に不要なもの。さらにダウンは決して一生物ではありません。
そもそも洗うことが大変難しくクリーニングでも失敗が非常に多い(変色など意外と多い)。ダウンの洗濯を請け負ってくれるところでもたいがい洗うたびにダウンのかさ高が減っていき、ボリュームダウンしていくもの。
誰でも簡単にできるケア方法が確立されているものではないので(クリーニング店でもダウンは最も難易度が高い)、そもそも何を以て「一生物」と謳っているのか理解に苦しみます。……実際、皆さん10年満足いくくらいクオリティ変わらず着続けているダウンジャケットってホントにあります？？
