LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を10月29日正午から30日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。

対象宿泊施設と料金の一例は、the b 池袋（2名素泊まり）が8,968円から、渋谷エクセルホテル東急（同）が25,200円から、三井ガーデンホテル日本橋プレミア（同）が24,140円から、札幌プリンスホテル（同）が6,640円から、スマイルホテルプレミアム札幌すすきの（同）が6,340円から、富士屋ホテル（同）が35,680円から、東急ステイ飛騨高山 結の湯（同）が13,120円から、ホテルモントレ ル・フレール大阪（同）が13,950円から、ホテルリソルトリニティ博多（同）が11,410円から、オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパ（同）が21,090円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。