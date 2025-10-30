「Ossan’s Love Thailand」

風間俊介＆庄司浩平の自然体な演技が評判を呼んだ「40までにしたい10のこと」や、タイBLブームを牽引した青春ドラマ「2gether」の監督がメガホンを取り、共にアジアにルーツを持つ森崎ウィンと向井康二(Snow Man)がW主演を務める日本・タイ合作映画「（LOVE SONG）」(10月31日(金)公開)など、男性同士の恋愛模様を描いた作品に注目が集まっている昨今。

話題のキャスティングで秀逸なドラマが次々に誕生しているが、このムーブメントを象徴するエポックメイキングな作品といえば、「おっさんずラブ」シリーズだろう。

2016年の年末に放送された単発ドラマを皮切りに、連続ドラマ、劇場版、航空業界を舞台にした"パラレルワールド"ドラマと、熱狂の波は拡がり続け、その人気はアジアへ...。「SOTUS／ソータス」や「2gether」で知られるタイのドラマ制作会社GMMTVとテレビ朝日がタッグを組んだタイ版リメイク「Ossan's Love Thailand」(2024年)が誕生し、大きな話題となった。

アース＆ミックスが、日本版とは異なる同期カップルを演じたタイ版「おっさんずラブ」こと「Ossan's Love Thailand」 (C)tv asahi (C) GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.

11月1日(土)にアジアドラマチックTV（アジドラ）で放送される「Ossan's Love Thailand」は、2021年に「大叔的愛」のタイトルで制作された香港版に続き、2地域目のリメイク。

田中圭が演じたポンコツなサラリーマン・春田にあたる"Heng(ヘン)"、そして林遣都が演じた牧にあたるキャラクターで、チェンマイ支店から異動してきたHengの同期の"Mo(モー)"が織りなす、どこまでのピュアな恋模様が綴られていく。もちろん、吉田鋼太郎が扮した"黒澤部長"にあたるHengの上司の"Kongdech(コンデート)"も、2人の恋路を引き立てる名キャラとして存在感を放っている。

香港版「大叔的愛」も、現地の放送局・ViuTV開局以来となるドラマ最高視聴率を記録する大ヒットとなったが、このタイ版「Ossan's Love Thailand」も制作発表時から期待値は天井知らず。

何しろ春田と牧にあたるキャラクターを、GMMTV作品の中でも名作と語り継がれる「A Tale of Thousand Stars」(2021年)で爆発的な人気を獲得したカップル、"あすみく"ことEarth(アース)＆Mix(ミックス)が演じるとあって、話題性は抜群。2024年の1月期に放送された「おっさんずラブ-リターンズ-」の第4話に、彼らの代表作の1つである「Moonlight Chicken」になぞらえた役柄(劇中では春田と牧が訪れるタイ料理店「ムーンライトチキン」の店員役)として出演したことも話題を呼んだ。

ファンタジックな世界観を持つ「A Tale of Thousand Stars」で印象的なロマンスを演じた彼らは、共演する前から友人同士という間柄。監督から配役の相談を受けたアースが、自ら声をかけてミックスのドラマデビューに繋がった...という裏話は有名で、それだけにアース＆ミックスの信頼関係の深さは別格。「2gether」のBright(ブライト)＆Win(ウィン)らと並び、"タイドラマの顔"ともいうべき影響力を誇っている。

そんな2人は、幻想的な「A Tale of Thousand Stars」とは真逆の世界観ともいえる、コミカルなオフィスドラマ「Ossan's Love Thailand」でも抜群に息のあったコンビネーションを披露している。

「おっさんずラブ」の名シーンが随所に登場するなど、日本版へのリスペクトもしっかりと感じられる。第1話には、伝説の"シャワーキス(浴室でシャワーを浴びている春田に、牧が壁ドン＆キスを仕掛ける名シーン)"が登場。日本版では、巨乳好きの春田に「巨根じゃダメですか？」と牧が迫る名(迷？)セリフでも知られているが、タイ版では先輩・後輩のカップリングでなく、同期の設定ということもあってか、やや異なるアプローチに。アース＆ミックスならではの掛け合いはまた違った味わいがある。

続く第2話では、ランチタイムの屋上で"Mo(モー)"と、上司の"Kongdech(コンデート)"が繰り広げるバトルも再現。恋敵の2人が、"Heng(ヘン)"の目の前で言い争うというこのシーン、そもそもHengのために争っていたはずが、いつしか脱線しまくるという「おっさんずラブ」ワールドを象徴するような名場面に仕上がっている。

プライベートでも仲の良いアース＆ミックスが扮したHengとMoは、キスやスキンシップのシーンも多めで、甘さ増し増しのタイ版「おっさんずラブ」。日本版とは違う、オリジナル要素にも注目しながら、タイBLならではの世界観を堪能したい。

文＝酒寄美智子

放送情報

タイドラマ「Ossan’s Love Thailand」

放送日時：2025年11月1日(土)5:00〜

チャンネル：アジアドラマチックTV (アジドラ)(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ