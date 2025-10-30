吉岡里帆“CA姿”でにっこり 反響相次ぐ「とっても似合ってます」「かわいい！」
俳優の吉岡里帆が29日、自身のインスタグラムを更新。映画『ダブル・ハピネス』のオフショットを公開した。
【写真】似合いすぎる！CA姿を披露した吉岡里帆
吉岡は「ヤンくん、シュー監督と▼（ハート）初めての海外作品での撮影。一生忘れられない素晴らしい時間を頂きました。言葉の壁を跳ね除けて作品で繋がる感覚をしっかりと肌で感じました。この映画が日本で上映される事を願って。「Double Happiness」は東京国際映画祭期間中11月5日までは東京で上映されています。ぜひ多くの方に見て頂けますように」と写真を添えて投稿。
ファンからは「CAさん、とっても似合ってます」「重要な役ですよね」「かわいい！」などといった感想が相次いで寄せられている。
