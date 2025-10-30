入学準備に追われる母の“叫び”が共感の嵐　4.3万いいね「うちも今これ！」「ほんとそれ！」【ママリ】

入学準備は大忙し！母の叫びに4.3万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

🐆せつん@娘7歳。完全同居嫁。(@SetunaMatatabi)さんの投稿です。子どもの入学準備はすることがたくさんあって、ママさんパパさんは大変ですよね。せつんさんは新1年生になる子のママから、何が必要かの相談が何件かあったそう。





なんで入学準備品って1月末～2月に行われる説明会でしか開示してくれへんの？？？？国家機密なん？？？？

せつんさんの入学準備あるあるな叫びに、共感の声が集まりました。

親としては少しずつ早めに準備して、ギリギリでは慌てたくはないものです。しかし、1月末～2月ごろの入学説明会で、入学準備品が発表なんてこともしばしば。思わず「国家機密なのか？」と経験者のせつんさんの叫びに、入学準備で大忙しな親から共感の声が集まりました。



この投稿には「常にホームページに掲載しておいてほしい」「就学前健康診査のときに教えてほしい」といったコメントが寄せられていました。学校側の事情もあるかもしれませんが、親としては少しでも早く知りたいものですよね。親たちの苦労がうかがえるエピソードでした。

すぐまねできる！子どもの手形・足形の残し方に3万いいね

chiipii®︎4y +🥚𖤣𖥧𖥣｡(@chiipii8)さんの投稿です。子どもの成長の記録として、手形や足形を残している方もいるかもしれません。とはいえ、どんどんたまっていく手形や足形を、どう保存するか頭を悩ませる問題ですよね。



そんな悩みを一発で解決してくれる、シンプルながら最高のアイデアとは？

©︎chiipii8

手形とったやつどうしたら良いかわからんかったけど4年経ってようやく気づいた🥹

最初からしたら良かった🥹

息子さんが4歳になり、手形・足形を母子手帳に押すアイデアにたどりついたchiipiiさん。母子手帳というのは、目からうろこですよね。多数の方が持っていて、1人1冊交付される母子手帳を使うとは、シンプルかつ合理的な感じがします。いつか手がはみだしそうですが、それもまた思い出かも。



この投稿には「天才なの？正解」「やっとけば良かった！」というリプライがついていました。成長記録は写真でももちろんいいのですが、形として残っているというのもすてきですよね。



母子手帳とインクさえあればすぐにできる、手形・足形のアイデア。ちょうど成長記録を残したい時期の方は、ぜひ取り入れてくださいね。

【これぞ育児】3千いいね大共感！「日々これだよね？」ママの日常写真3枚に「女の子でも」「マジでこれ」

@twindd7

@twindd7

@twindd7

投稿者・ぴぴ@W双子☺︎🌷DD👦👦MD👧👧さんは、日々子どもと遊ぶ様子を投稿。パワフルさが伝わる写真にさまざまな声が寄せられました。

男の子ママ、日々これだよね？？🥹

どの写真もブレブレであり、激しい遊びっぷりを察することができます。わが子のパワフルな遊びに付き合うのは、なかなかな体力勝負ですね。



この投稿に「女の子でもこれに近い」「まじでこれ」「手に負えない」などのリプライが寄せられました。男の子でも女の子でも、パワフルで豪快な遊びに付き合うことは大変ですよね。一方、お子さんはとても楽しそうな様子。きっとお子さんにとってはこの瞬間も、楽しく幸せな記憶として刻まれていくのでしょうね。



ママの大変さに共感するとともに、親子の時間の尊さを感じられる素敵な投稿でした。

