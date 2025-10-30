秋冬にぴったり！ 深みや落ち着きを感じる“チョコレートカラー”アイテム

深みや落ち着きを感じるブラウンがこれからの季節にぴったりのチョコレートカラーは、どんなアイテムにも品のよさと洗練されたムードを纏わせてくれる優秀な色。早速取り入れて。

インパクト抜群の主役顔バッグが登場

バッグW40×マチ6cm \29,700（レア ローシュ/ギャルリー・ヴィー 丸の内店 TEL. 03-5224-8677）

ビッグサイズのバッグは、PVC素材によって軽やかな印象に。コーディネートのアクセントにも。生地は薄くて持ちやすい。

スタジャンとレーススカートの絶妙バランス

スタジャン\44,000（レイヤーズ/ジャーナル スタンダード 自由が丘店 TEL. 03-5731-0128） ニットポロ\9,900（ジャーナル スタンダード レリューム） ヘアバンド\16,500（メゾンドリリス） 共にジャーナル スタンダード レリューム ルミネ新宿店 TEL. 03-5909-4675 レーススカート\16,940（リリー ブラウン/リリー ブラウン ルミネエスト新宿店 TEL. 03-6457-8555） シューズ\71,500（カチム info@katim.sc） タイツはスタイリスト私物

スタジャンはリブやボタンなど細部までオールチョコレートカラー。スポーティテイストで、カジュアルなボトムスはもちろん、甘さのあるアイテムとも好相性。

シンプルな中に個性が光るコーデュロイパンツ

パンツ\81,400（コルボ/コンクリート TEL. 070-9199-0913） ベルト\50,600（デアンシェ/S＆T TEL. 03-4530-3241）

光沢感やリブが印象的。美しいワイドテーパードシルエットで、バックには大きなポケットが。

ロマンティックムード満載。足元からドレスアップ

シューズ ヒール高7.5cm \91,300（カチム） ワンピース\26,950（リリーブラウン/リリー ブラウン ルミネエスト新宿店）

3本並んだストラップや高いヒールなどデザインコンシャスな一足。