凱旋門賞６勝など、世界のトップジョッキーとして活躍しているランフランコ・デットーリ騎手＝イタリア出身、米国拠点＝が、自身のＸでブリーダーズカップをもって米国での騎乗を終了し、南米で数戦騎乗した後、引退することを発表した。

同騎手はブリーダーズＣマイル・米Ｇ１（日本時間１１月２日・デルマー競馬場、芝１６００メートル）で、アルジーヌ（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ロードカナロア）とコンビを組む。

Ｘではコンビを組んで２０２３年に英チャンピオンＳを制したキングオブスティールの写真とともに、メッセージを投稿。「土曜のブリーダーズＣ終了後、私は米国での競馬を終了し、南米で数回騎乗して騎乗生活を終える予定です。それは私がずっとやりたかったことです」と思いを伝えている。

同騎手は現在５４歳。２０２３年に一度、引退を発表したが、撤回し拠点をアメリカに移して現役を続行していた。日本ではＧ１を４勝。ジャパンＣで３勝（１９９６年シングスピール、２００２年ファルブラヴ、０５年アルカセット）、０２年のジャパンＣダート（現チャンピオンズＣ）をイーグルカフェで制している。昨年１２月には阪神ＪＦのメイデイレディに騎乗するため、約５年ぶりに来日。また、今春には英国で破産申請を行っていた。