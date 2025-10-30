◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日午前９時８分開始予定）、２勝２敗のタイとなったワールドシリーズ第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。７回途中４失点で敗戦投手となった翌日に、２試合ぶりの本塁打を狙う。ドジャースは勝てば２年連続のワールドシリーズ制覇に王手をかけ、負ければ後がなくなる崖っぷちに立たされる。

３１日（同１１月１日）の第６戦で先発する山本由伸投手（２７）は、試合前練習中にブルペン入りして２６球を投げるなどして調整した。山本は２５日（同２６日）の第２戦で９回１０５球を投げて１失点完投。中１日で２７日（同２８日）の第３戦では、延長１８回の死闘となってブルペンに待機する投手がいなくなったため“緊急”でブルペン入りして登板準備を進めていた。

だが、１８回にフリーマンがサヨナラ弾を放ったため登板機会はなし。翌２８日（同２９日）からは再び先発の調整を再開させ、この日は通常のルーチンである登板２日前のブルペン入りで調整した。