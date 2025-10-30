モラハラの指摘を受け動揺…！夫にキツイ言葉をぶつけるしかできない。【ママリ】

4人の子どもを育てているいくた はなさん(@iktaa222)。数日前に夫から言われた「モラハラをしている」という言葉にショックを受けます。夫に対してトゲトゲした気持ちが増幅していき、いつの間にか言わなくてもいいような嫌味すら言うようになってしまったいくたさん。いくたさんの心には何が起きていたのでしょう。また、夫の関係はどう変化していくのでしょうか。この記事ではいくた はなさん作『夫へのイヤミが止まらなくなってた話』をダイジェストでご紹介します。

私が夫にモラハラしている？

夫からモラハラを指摘されたいくたさん。かつては夫がモラハラのような言動をしていて、トラブルになったことがあリマした。あれほど夫のモラハラが嫌だったのに、まさか自分が夫に対してそんな態度をとっているなんて考えたこともありませんでした。



夫に対して自分がまさかモラハラをしているなんて、青天のへきれきだったいくた はなさん。言動に変化があったのは、2人目の産後のようです。2人の関係性には、一体どんな変化があったのでしょうか。

産後の病室で夫に対して言ってしまった言葉

下の子の出産後、病院で話がしたい夫に対して子どもを優先するべきと厳しく言ってしまったいくたさん。子どもたちのことはかわいく感じ、優しく接することができるのに、なぜか夫にだけきつくあたってしまうようです。



夫は自分が以前、妻に同じようなことをしていたことに気づくとともに、妻との距離を感じ寂しい気持ちになります。



産後は人によって気分が不安定になることもあるようですが、いくた はなさんの場合は夫にだけこれまでと違う態度をとってしまう状況のようです。

夫が逃げるように病室を去る姿を見て、気分が良かった

夫のちょっとした失敗にイライラして、逃げ場がないほど追及してしまういくたさん。夫が育児をがんばっていることを知りながら、いじわるな言い方をする自分に気づいているようです。



それでも、夫へ意地悪を言っているとき、謎の気持ちよさを感じてしまい繰り返し嫌味を言うように。「夫と一緒に育児がしたい」「なのにいじわるばかり言ってしまう」「夫を思いやれない」そんないくたさんの心は、次第にバランスを崩していきます。



このあと、夫に対して攻撃的な気持ちを持ってしまう理由に「夫は妻のつらさをわかるべき」ということや「夫婦だけで育児を乗り越えたいのに周囲に頼れる夫が妬ましい」という思いがあることに、いくたさんは気づいていきます。その後は3人目の妊娠・出産を経て、少しずつ自分自身が無理をするのをやめ、心のバランスを保とうとしていくいくたさんの姿が描かれます。



「なぜか夫に優しくなれない」「産後、心のバランスを崩している気がする」という方にとっては共感できるポイントがたくさんあるかもしれません。

