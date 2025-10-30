◇ワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ ― ドジャース（2025年10月29日 ロサンゼルス）

2勝2敗となったワールドシリーズ（WS）の第5戦は29日（日本時間30日）、ロサンゼルスで行われ、ブルージェイズが初回、いきなり先頭打者からの2者連続本塁打で2―0と先手を取った。

ド軍先発の左腕スネル対策として1番に起用されたシュナイダーが、初球の内角高め直球を叩いて左越えに先頭打者本塁打。続く2番の主砲ゲレロも2球目の内角直球を左翼スタンドへ放り込み、2試合連続本塁打。わずか3球で2点を挙げた。初回先頭打者から2者連続本塁打はWS史上初で、大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によるとポストシーズン（PS）を通じても2002年ア・リーグ地区シリーズ第3戦のアスレチックス以来史上2度目となった。

ゲレロは28日（同29日）の第4戦で、0―1で迎えた3回に大谷翔平のスイーパーをとらえ、自身WS初本塁打となる逆転2ラン。第3戦で延長18回サヨナラ負けした嫌な流れを一変させて勝利に導き、「彼から打てて気持ち良かった」と話していた。

今ポストシーズン（PS）では大谷に並ぶ8本目の本塁打。PSでは27安打目となり、2020年にレイズのアロザレーナ（現マリナーズ）がマークした1シーズンのPS歴代最多安打記録29本にあと2本と迫った。