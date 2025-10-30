メジャーリーグ選手会は現地時間29日（日本時間30日）、選手間投票により選出される各賞の受賞者を発表した。ドジャースの大谷翔平（31）は両リーグを通じて1人選出される“年間最優秀選手”の候補にノミネートされていたが、2021年以来の受賞は叶わず。今季60本塁打を放ったC.ローリー（28、マリナーズ）が受賞した。

【写真で見る】WS初登板の大谷翔平は7回途中4失点で敗戦投手に...打者としては7戦ぶりノーヒット

また、昨年受賞した“ナ・リーグ最優秀野手”（アウトスタンディング・プレイヤー）も選外に。今年は本塁打、打点の2冠に輝いたK.シュワーバー（32、フィリーズ）が選ばれ、ア・リーグ最優秀野手はローリーが獲得し2冠を達成。

今季、大谷は打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPSは1.014。打撃3部門（打率、本塁打、打点）のタイトルは逃したが、OPS（長打率+出塁率）、得点など個人スタッツでは上位に位置していた。投手でも8月に復帰し、14試合に先発、1勝1敗、防御率は2.87、62奪三振。

大谷はエンゼルス時代の21年に年間最優秀選手とア・リーグ最優秀野手をW受賞。23年は“ア・リーグ最優秀野手”、ドジャースに移籍した24年も“ナ・リーグ最優秀野手”を獲得しており、どちらとも選外となったのは22年以来となった。

