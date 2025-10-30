¡ãÂ®Êó¡ä¡È¥®¥ã¥é¥ê¡¼Âè°ì¡É¤ÎÃË»Ò¿·µ¬Âç²ñ¤¬³«Ëë¡¡ÀÐÀîÎË¤Ï¥Ñ¡¼È¯¿Ê
¡ã¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È ¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º ¥«¥Ã¥× ½éÆü¡þ30Æü¡þÀ®ÅÄ¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö ¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ7137¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äÁª¼ê²ñ¼çºÅ¤È¤Ê¤ë¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¿·µ¬Âç²ñ¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¸áÁ°8»þ00Ê¬¤ËÂè1ÁÈÌÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÐÀîÎË¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂç¸ø³«
Æ±8»þ40Ê¬¤Ë10ÈÖ¤«¤é¥Æ¥£¥ª¥Õ¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»20¾¡¤ÎÀÐÀîÎË¤Ï¡¢2¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£Æ±ÁÈ¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°Ì¤Î?ÀîÂÙ²Ì¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼1¼¡Í½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿½ÐÍøÍÕÂÀ°ìÏº¤â¤È¤â¤Ë¥Ñ¡¼È¯¿Ê¤È¤·¤¿¡£Á°Àï¡ÖÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤òÀ©¤·¤¿ÊÒ²¬¾°Ç·¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¡¢ÊÆ2¼¡Í½Áª¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¿ù±ºÍªÂÀ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦4°Ì¥¿¥¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ÎËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¡¢Æ±Éû°Ñ°÷Ä¹¤Î´äºê°¡µ×Îµ¤â¥³¡¼¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎÃ«¸¶½¨¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÆ±10»þ10Ê¬¤Ë1ÈÖ¤«¤éÀî¾åÍ¥Âç¡¢º´Æ£ÂçÊ¿¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥Æ¥£¥ª¥Õ¤¹¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È»Üºö¡×¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢Wi-Fi´Ä¶¤ä´ÑÀï¥¢¥×¥ê¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´ÑÀïÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï96Ì¾¤òÍ½Äê¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¸å¤Î¾å°Ì60°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯5000Ëü±ß¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ï3000Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
