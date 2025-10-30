松崎しげる主催の音楽イベント『黒フェス2025 〜白黒歌合戦』BS10で初放送決定
ジャパネットブロードキャスティングが運営する「BS10スターチャンネル」で11月9日（後6：00〜※リピートあり）に、今年9月6日 （96＝クロの日）に東京の豊洲PITで開催された松崎しげる主催の音楽イベント『黒フェス2025 〜白黒歌合戦』の模様が独占初放送される。
【動画】松崎しげるのコメント映像
「黒フェス」は、松崎のデビュー45周年を記念して2015年に始まり、今年で11回目の開催を迎えた恒例の音楽フェス。今回の「黒フェス2025」では、「白黒歌合戦」をテーマに、松崎、ももいろクローバーZ、大友康平、加藤登紀子らが“白組”と“黒組”に分かれ、一日限りの熱いステージを繰り広げた。
オープニングを飾ったのは花見桜こうき、続いて加藤が「百万本のバラ」で観客を魅了。黒を基調とした衣装に身を包んだASP、sis/T、歌心りえが次々と登場し、会場のボルテージは一気に最高潮に達した。
さらに、大友康平が「あの鐘を鳴らすのはあなた」「ff（フォルテシモ）」などの名曲で会場を揺らし、トリ前には皆勤賞のももいろクローバーZが「走れ！−ZZ ver.−」など全力のパフォーマンスを披露。そしてフェスの大トリを飾ったのは、もちろん松崎。「もしもピアノが弾けたなら」「愛のメモリー」で締めくくり、全世代を巻き込んだ熱い一日を締めくくった。
テレビ初放送にあたり、主催者の松崎からコメント動画も到着。「11月に放送、みんな観てください！」と呼びかけている。
【動画】松崎しげるのコメント映像
「黒フェス」は、松崎のデビュー45周年を記念して2015年に始まり、今年で11回目の開催を迎えた恒例の音楽フェス。今回の「黒フェス2025」では、「白黒歌合戦」をテーマに、松崎、ももいろクローバーZ、大友康平、加藤登紀子らが“白組”と“黒組”に分かれ、一日限りの熱いステージを繰り広げた。
さらに、大友康平が「あの鐘を鳴らすのはあなた」「ff（フォルテシモ）」などの名曲で会場を揺らし、トリ前には皆勤賞のももいろクローバーZが「走れ！−ZZ ver.−」など全力のパフォーマンスを披露。そしてフェスの大トリを飾ったのは、もちろん松崎。「もしもピアノが弾けたなら」「愛のメモリー」で締めくくり、全世代を巻き込んだ熱い一日を締めくくった。
テレビ初放送にあたり、主催者の松崎からコメント動画も到着。「11月に放送、みんな観てください！」と呼びかけている。