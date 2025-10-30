◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日午前９時８分開始予定）、２勝２敗のタイとなったワールドシリーズ第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。７回途中４失点で敗戦投手となった翌日に、２試合ぶりの本塁打を狙う。ドジャースは勝てば２年連続のワールドシリーズ制覇に王手をかけ、負ければ後がなくなる崖っぷちに立たされる。

３１日（同１１月１日）の第６戦で先発する山本由伸投手（２７）は、試合前練習中にブルペン入りして２６球を投げるなどして調整。その様子を山本のユニホームを着て見つめていたのは、オリックス時代に同僚で今季戦力外通告を受けた佐野皓大氏（２９）だった。

佐野氏は「完全にプライベートで。戦力外になったら（ＭＬＢの試合に）行こうと思っていたので、ワールドシリーズ進出が決まったらいこうと思っていたので、決まってそこから来ました」と明かし、山本が完投した敵地での第２戦から観戦していたという。観客席からファンとして観戦するのは幼少期のＮＰＢを含めても初めてだったと言い「刺激だったり、いい経験させてもらいました」と感激していた。

山本の活躍については「いや、うれしいですね。完投も見ていたのでうれしいです。今でも話して変わることはない。由伸の映像とかよく見るけど、話していてもこいつすごくなったなという感じもしない。偉そうにするわけでもなく、変わった感じはないです」とうれしそうだった。練習後には自ら購入したというユニホームにサインをもらっていた。